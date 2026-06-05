La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari no solo generó conmoción en el mundo de la música argentina. También despertó en Entre Ríos el recuerdo de los primeros años de vida de quien se convertiría en una de las figuras más influyentes y enigmáticas del rock nacional.

Aunque su historia artística quedó estrechamente ligada a la ciudad de La Plata, donde nació el fenómeno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los orígenes de Solari se encuentran en Paraná. Allí nació el 17 de enero de 1949 y pasó su infancia en el edificio donde actualmente funciona la sede central del Correo Argentino, frente a la Plaza 1º de Mayo.

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Su padre se desempeñaba como jefe de correos, circunstancia que llevó a la familia a residir en el inmueble ubicado sobre calle 25 de Mayo. Durante sus primeros seis años de vida, ese fue el escenario cotidiano de quien décadas más tarde marcaría la historia de la música popular argentina.

Junto a Eduardo "Skay" Beilinson, Solari fundó en la década de 1970 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una propuesta artística que desafió las lógicas tradicionales de la industria musical. La independencia creativa, el culto generado entre sus seguidores y una obra cargada de simbolismos transformaron a Los Redondos en una referencia ineludible de la cultura argentina.

Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Luzbelito consolidaron una trayectoria que trascendió lo estrictamente musical para convertirse en un fenómeno social y cultural. Tras la separación de la banda en 2001, Solari continuó una exitosa carrera solista que mantuvo intacta su capacidad de convocatoria y su influencia sobre nuevas generaciones.

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En 2016 confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, una condición que fue limitando progresivamente su actividad artística. Aun así, continuó creando y participando en distintos proyectos desde la virtualidad y el trabajo de estudio.

Durante los últimos años también recibió importantes reconocimientos. Entre ellos, el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires y una distinción especialmente significativa para sus raíces entrerrianas.

En octubre de 2025, el Concejo Deliberante de Paraná lo declaró Ciudadano Ilustre de la ciudad. La iniciativa incluyó además la preservación simbólica de su casa natal mediante la colocación de una placa identificatoria con información histórica en el edificio del Correo Argentino.

La propuesta fue impulsada por el concejal Máximo Miguez y contó con el acompañamiento del Colectivo Cultural "La Casa del Indio", integrado por artistas, músicos y comunicadores que durante años investigaron el paso de Solari por la capital entrerriana.

Uno de sus integrantes, el comunicador Fabricio Retamal, explicó que la localización precisa de la vivienda natal demandó cerca de dos años de trabajo. La investigación permitió reconstruir documentación histórica y establecer que el actual edificio de calle 25 de Mayo 114 corresponde al lugar donde nació el artista.

Para quienes impulsaron el reconocimiento, la declaración de Ciudadano Ilustre representó una reparación histórica y un acto de reconocimiento a una figura que nunca ocultó su identidad entrerriana. En distintas entrevistas a lo largo de su carrera, Solari recordó con afecto sus orígenes y su vínculo con Paraná.

Hoy, mientras el país despide a uno de los mayores referentes del rock argentino, la ciudad que lo vio nacer encuentra también motivos para recordar y reivindicar una historia que forma parte de su patrimonio cultural. Paraná fue el punto de partida de una trayectoria excepcional que terminó convirtiendo a Indio Solari en una de las voces más influyentes de la cultura popular argentina.