En un emotivo acto realizado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, entregó la distinción de Huésped de Honor al músico Rolando “Rolo” Sartorio, líder de la banda La Beriso, en reconocimiento a su compromiso social y acompañamiento a la campaña Campanas de Esperanza, una iniciativa destinada a apoyar a niños y familias que transitan tratamientos oncológicos.

Romero destacó el valor humano de Sartorio y su rol para dar visibilidad a la problemática. “Es tener una mano tendida con las personas que padecen una enfermedad, especialmente con los niños”, expresó la Presidenta Municipal al celebrar la labor solidaria del artista. Además, remarcó que la distinción “tiene un fundamento, porque es un reconocimiento de la ciudad, y hacerlo visible fue lo importante en este caso”.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, también subrayó la dimensión humana del homenajeado: “Es un merecido reconocimiento a la trayectoria profesional y artística, pero fundamentalmente al hombre por su calidad humana, que acompaña a estas entidades que nos traen esperanza”.

Visiblemente emocionado, Sartorio agradeció el gesto y reafirmó su compromiso con la causa: “Es un honor y un orgullo. Agradezco que me tengan en cuenta para acompañar a los chicos y a las familias, porque no es lo mismo estar solo que acompañado para pasar esa transición y tocar la campana para que vuelvan sanos a casa”.

La coordinadora de Campanas de Esperanza, Sandra Villalba, destacó la empatía del músico y su equipo. “Es muy importante; la banda y su equipo son todos muy empáticos. Quiero agradecer a Ríos porque propuso la entrega de la distinción”, señaló.

El acto contó con la participación del director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Ferny Kosiak, y reunió a funcionarios, representantes de la organización y vecinos que celebraron el reconocimiento a una figura del rock nacional cuya influencia también se extiende al compromiso social y la solidaridad.