La Municipalidad de Paraná puso en marcha el Registro de Espacios Culturales Independientes, una herramienta destinada a fortalecer, visibilizar y acompañar el trabajo de los espacios que desarrollan actividades artísticas y culturales en la ciudad. La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N.º 10.214 —junto a su modificatoria N.º 10.230— y fue reglamentada mediante el Decreto N.º 2193/2025.

El nuevo registro reconoce a los espacios culturales independientes como actores clave del entramado cultural local y de la economía creativa, en un contexto nacional que presenta dificultades para el sostenimiento del sector.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó la importancia de la medida al señalar que “los sitios culturales son espacios de creación y de resistencia a tiempos difíciles”. En ese sentido, subrayó que la ordenanza permitirá un alivio impositivo para estos espacios y valoró el consenso político que posibilitó su aprobación.

Por su parte, el concejal Emiliano Gómez Tutau, impulsor de la normativa junto a Maximiliano Paulín, explicó que el objetivo inicial fue reconocer a estos espacios como “sujetos sociales y de producción de sentido cultural”. Además, remarcó que el nuevo sistema busca simplificar los procesos administrativos sin descuidar los mecanismos de fiscalización.

Desde el Ejecutivo municipal también destacaron el alcance estratégico de la medida. Natalí González Miño, coordinadora de Comunicación y Asuntos Digitales del área cultural, sostuvo que se trata de “una política pública muy importante” que pone en agenda el valor del sector cultural en un escenario adverso.

En tanto, desde el propio ámbito cultural, la iniciativa fue recibida con expectativas. Ileana Almirón, responsable de Casa Encendida, expresó que “es una alegría” que se haya logrado sintetizar en una ordenanza el rol de los espacios culturales independientes, lo que implica un reconocimiento institucional y mayor visibilidad.

Inscripción y alcance

Podrán inscribirse personas físicas o jurídicas que gestionen espacios donde se desarrollen actividades culturales de manera regular y abiertas al público, como salas teatrales, centros culturales, galerías, espacios de música en vivo y talleres artísticos, entre otros.

El trámite de habilitación municipal y registro se realiza a través del portal digital “Mi Paraná”, donde los interesados deberán presentar la documentación requerida.

El registro permitirá conformar un padrón actualizado de espacios culturales independientes, lo que facilitará la planificación de políticas públicas, programas de apoyo, capacitaciones y líneas de incentivo específicas.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Cultura, que coordinará el proceso de inscripción y actualización de datos.

Un paso hacia el fortalecimiento cultural

Desde el municipio señalaron que esta iniciativa representa un avance significativo en el fortalecimiento del ecosistema cultural de Paraná, reconociendo el trabajo de quienes impulsan propuestas desde la autogestión y la participación comunitaria.

Las personas interesadas pueden consultar requisitos y detalles en el sitio web oficial del Municipio: parana.gob.ar.

Del lanzamiento participaron también los concejales Luisina Minni, Susana Farías, Sergio Elizar y Máximo Miguez, junto al subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón.