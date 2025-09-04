La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, junto con la Cámara de Diputados de Entre Ríos, organizan una actividad especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena. El encuentro se realizará este viernes a las 10.30 horas, en la sede del museo, ubicada en calle Gardel 62 de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con la presencia de Evangelina Jaime, hija de Blas Jaime, último hablante reconocido de la lengua chaná. Evangelina compartirá su experiencia como heredera y transmisora de una memoria cultural que constituye un patrimonio único en la región.

En el marco de la conmemoración, se presentará además la Ley Provincial Nº 11.206 de emergencia en materia cultural-lingüística de los idiomas chaná y charrúa, sancionada el pasado 11 de junio de 2025. Esta normativa representa un avance histórico para la preservación, revitalización y reconocimiento de los pueblos originarios en Entre Ríos.

El objetivo de la propuesta es generar un espacio de encuentro y reflexión sobre el rol de la mujer indígena como guardiana de la memoria, defensora de los territorios y transmisora de tradiciones ancestrales. También busca promover la valoración y el reconocimiento de las comunidades originarias y la preservación de su legado.

Una fecha con historia

El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre, en recuerdo de Bartolina Sisa, líder quechua que fue brutalmente asesinada en 1782 por fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial que encabezó junto a Túpaj Katari en el Alto Perú.

La efeméride fue instaurada en 1983, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América realizado en Tiahuanacu (Bolivia), y tiene como propósito rendir homenaje a las mujeres indígenas de todo el mundo, reconociendo su papel en las luchas de resistencia, así como en la defensa de la tierra, los territorios y los derechos colectivos.