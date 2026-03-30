La ciudad de Paraná se prepara para vivir una serie de actividades conmemorativas al cumplirse 44 años de la Guerra de Malvinas, con propuestas que buscan mantener viva la memoria de los caídos en combate y rendir homenaje a los veteranos.

El cronograma incluye una variada agenda que abarca expresiones culturales, actos oficiales y actividades deportivas, organizadas en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná.

Velada musical en el Teatro 3 de Febrero

Las actividades comenzarán el martes 31 de marzo con una gala musical en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La Velada por el 2 de Abril dará inicio a las 20:30 y contará con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

Homenaje en el Cementerio Municipal

El miércoles 1° de abril, desde las 9 de la mañana, se realizará un homenaje a los caídos en combate y a los veteranos fallecidos en el Panteón de Veteranos de Guerra del Cementerio Municipal, en un acto cargado de recogimiento y memoria.

Marcha de antorchas y vigilia

Esa misma jornada, a partir de las 22:30, tendrá lugar la tradicional Marcha de las Antorchas y Vigilia. La convocatoria comenzará en la Catedral de Paraná y recorrerá calle Corrientes hasta el sector del Patito Sirirí, donde se realizará un apagón simbólico. El recorrido culminará en el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la Plaza de las Colectividades.

Acto central y maratón conmemorativa

El jueves 2 de abril, fecha central del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizará el izado del Pabellón Nacional a las 8:00 en la Plaza 1° de Mayo.

Más tarde, desde las 13:00, se desarrollará la 11° edición de la maratón “Malvinas No Olvidar”, que partirá desde el peaje del Túnel Subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis y finalizará en la Plaza de las Colectividades.