El 1° Encuentro Regional de Ceramistas “Barro, Fuego y Comunidad” continúa este sábado en Paraná con una jornada que reúne a ceramistas de distintos puntos del país en el Complejo Comunitario del barrio Mitre, ubicado en Avenida Ejército y 16 de Septiembre.

La propuesta comenzó este viernes y tiene como eje el intercambio de experiencias y saberes vinculados con la cerámica, además de la posibilidad de fortalecer los vínculos entre quienes desarrollan este oficio.

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Paraná, el Complejo Comunitario de Barrio Mitre y el Movimiento Hornos Sin Fronteras.

Un horno comunitario que quedará en barrio Mitre

Uno de los principales proyectos del encuentro es la construcción de un horno comunitario que permanecerá instalado en el complejo para ser utilizado por vecinos y ceramistas de Paraná.

Desde el inicio de las actividades se desarrollaron talleres y demostraciones vinculadas con distintas técnicas, entre ellas modelado, rakú, cerámica chaná, engobes y torno alfarero. También se incorporaron propuestas especialmente destinadas a las infancias.

El coordinador del Complejo Comunitario del barrio Mitre, Rómulo Vidal, destacó la participación de Emilio Villafañe, referente de la cerámica nacional e integrante de Hornos Sin Fronteras.

La organización impulsa la construcción de hornos comunitarios en diferentes puntos del país, con la intención de acercar herramientas y conocimientos a las comunidades interesadas en desarrollar el oficio.

“El objetivo es generar comunidad a partir del encuentro y conocer esta magia de transformar el barro en una pieza artística o utilitaria, en cerámica”, sostuvo Vidal.

También valoró el trabajo conjunto con distintas áreas de la Municipalidad de Paraná.

Una herramienta para producir y aprender

Villafañe explicó que Hornos Sin Fronteras trabaja junto a comunidades y espacios públicos donde existe interés por desarrollar la cerámica.

“Todos podemos acceder al conocimiento para poder hacer lo que nos gusta”, afirmó.

El proyecto incorpora además una mirada vinculada con el ambiente y la producción sustentable. En ese marco, como parte de las actividades se plantaron tres árboles en el predio.

Según explicó Villafañe, los planos de los hornos son distribuidos para que puedan ser construidos por las propias comunidades. Se trata de una estructura de bajo costo y accesible, con capacidad para alcanzar temperaturas de hasta 1.000 grados.

La estructura quedará terminada, aunque restarán algunos detalles relacionados con la chimenea. Si las condiciones lo permiten, durante este sábado se prevé realizar una primera horneada, que permitirá mostrar a los participantes cómo funciona el horno comunitario.

Recuperar saberes y fortalecer la identidad local

La ceramista paranaense Irene Cabrol destacó la participación de la comunidad y el valor de recuperar conocimientos vinculados con este tipo de oficios.

“Es un impacto positivo poder dar autonomía a ciertos oficios que son necesarios rescatar y siempre reivindicar, y poder estar en contacto con la comunidad para que se siga desarrollando”, señaló.

Además de los talleres y la construcción del horno, el encuentro incluye conversatorios y una peña folclórica, con artistas invitados y cantina a precios populares.

Agenda del sábado 5 de septiembre

Las actividades previstas para este sábado en el Complejo Comunitario de barrio Mitre son: