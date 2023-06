Paraná tuvo este domingo 25 de Junio un día especial por la coronación de los festejos por sus 210 años con la propuesta artística “Festival de la Ciudad”. Cerca del mediodía la Plaza de las Colectividades, el Parque Urquiza y la Costanera comenzaron a recibir a los paranaenses que se acercaron a disfrutar de la alegría, el color y los sonidos de los espectáculos que brindaron Mundo Arlequín, un show especial para las infancias con canciones, juegos y actuaciones.



Luego, subió al escenario la reconocida banda paranaense 12 Monos para hacer bailar y saltar a los miles que se acercaron; entre los temas que hicieron estuvo “Made in Paraná”, canción en homenaje a la capital provincial. El gran cierre de los festejos y punto cúlmine de la tarde fue para Los Auténticos Decadentes, banda nacional de renombre internacional, con más de 30 años de trayectoria, que selló esta fecha especial para la ciudad al ritmo de grandes éxitos. “Corazón”, “Besándote” y “No me importa el dinero” fueron algunos de los hits que hicieron vibrar a todos. “¡Aguante Paraná, muchas felicidades!”, saludó Gustavo “Cucho” Parisi desde el escenario. Otro momento especial fue cuando alumnos del movimiento mundial “Playing for Change”, que tiene una escuela en Diamante, compartió un tema junto a Los Auténticos Decadentes.



El intendente Adán Bahl, quien interpretó el tema “Juan del Gualeyán” en el escenario junto a la banda 12 Monos, destacó el sentido festivo de la propuesta musical en la Plaza de las Colectividades y de las actividades culturales y recreativas que durante un mes festejaron el aniversario de la ciudad. “Los paranaenses recuperamos el orgullo y nos volvimos a entusiasmar porque vemos que las cosas avanzan y se hacen realidad. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible estos festejos. Y a todos los que diariamente trabajan para que Paraná esté cada vez más linda”, resaltó.



Luego, reflexionó: “El aniversario de Paraná es una fecha que venimos reivindicando desde hace unos años, como una oportunidad de poner en valor lo nuestro. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestros sabores, nuestros valores, nuestra fuerza, nuestra identidad. Gracias a todos por sumarse, por participar y ayudarnos a hacer realidad la Paraná que nos merecemos”.



Diego Demarco, integrante de Los auténticos Decadentes, mostró su satisfacción de poder brindar un recital en el aniversario de Paraná. “Paraná nos recibió muy bien, el litoral es uno de nuestros lugares preferidos, nos encanta el clima, la gente y poder estar en estos 210 años de Paraná”, expresó. “Siempre que venimos a Entre Ríos nos encanta, la primera gira que hicimos fue a esta provincia, la gente es muy alegre, se disfruta mucho”, completó Gastón Bernardou, otro de sus músicos.



Seba López, cantante de 12 Monos, expresó alegría por ser parte de los festejos especiales. “Estamos emocionados, fue una tarde soñada estar en este escenario, tocar en Paraná siempre es el show más importante, estar con nuestra gente”, dijo. Por su parte, Javier “Janko” Herrero, referente del grupo Mundo Arlequín, dijo: “Estamos muy contentos de estar en esta ciudad tan linda que nos recibió tan bien, con tantas familias que se acercaron a compartir los 210 años de Paraná”.

El público festejó el cumpleaños de Paraná

Maximiliano, vecino que se acercó a disfrutar del Festival expresó: “Es un orgullo ser paranaense, acercarse, estar acá festejando los 210 años. Las actividades fueron muy buenas”. Lorena, también de la ciudad, dijo: “Vine temprano para estar cerca y disfrutar de todas las actividades, me encantaron todas las propuestas, todo fue alegría durante este mes”.



Alejandro, ciudadano colombiano de intercambio universitario en Paraná, manifestó: “Es todo muy bonito, la ciudad, la cultura, un lugar familiar que arraiga mucho, Paraná es muy linda y muy acogedora”. Blas fue otro vecino que disfrutó de los shows y el festejo: “Felicitaciones a todos los que organizaron esto, sirvió para unir a las personas y disfrutar, el cumpleaños de la ciudad permitió a todos reunirnos, fue muy lindo lo que ha hecho la Municipalidad estos años”.

Choripanenada

“La choripaneada más grande del mundo” fue organizada por emprendedores gastronómicos, con el acompañamiento del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR). En total fueron 10.000 choripanes gratuitos que los paranaenses y turistas pudieron degustar. La idea, organización gastronómica y logística estuvo a cargo del maestro del fuego Chano María y del referente del arte de cocinar a las brasas Luciano “Laucha” Luchetti, reconocido por su programa televisivo y la comunidad de seguidores “Locos por el asado”.