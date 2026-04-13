La ciudad de Paraná se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más representativas. Los días 3 y 4 de abril, desde las 17, se realizará la 9° Fiesta de la Empanada en Puerto Sánchez, con entrada libre y gratuita para todo público. La propuesta, impulsada por la Municipalidad, busca poner en valor la identidad ribereña a través de la gastronomía, la cultura y el encuentro comunitario.

El tradicional barrio de pescadores será nuevamente el escenario de este evento que convoca tanto a vecinos como a visitantes. Uno de los principales atractivos será el paseo gastronómico, donde la empanada de pescado de río se erige como protagonista, acompañada por un concurso de elaboraciones que destaca el saber popular y las recetas locales. Además, habrá feria de artesanías y espacios para recorrer y disfrutar en familia.

La programación artística también tendrá un lugar central durante ambas jornadas. Sobre el escenario se presentarán Rama y Flor, Lucho Quiñones, el Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río, Tierra Nativa, Los Musiqueros Entrerrianos y la Compañía Folclórica Litoraleña El Grito Sagrado, con espectáculos que recorren la música y la danza del litoral.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa forma parte de las políticas culturales orientadas a fortalecer las expresiones locales y promover espacios de participación en distintos puntos de la ciudad. En este sentido, la Fiesta de la Empanada se consolida como una oportunidad para celebrar las tradiciones, visibilizar la identidad de Puerto Sánchez y fomentar el turismo y la producción regional.