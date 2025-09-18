Paraná se prepara para vivir un fin de semana a puro talento, creatividad y encuentro comunitario. Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, desde las 17 horas, la Sala Mayo será sede del Festival Arte Joven, una propuesta organizada por la Municipalidad de Paraná en el marco de la Semana de las Juventudes.

El evento contará con una feria de jóvenes emprendedores, espectáculos en vivo, patio gastronómico y la premiación de los Juegos Deportivos Universitarios, que se desarrollaron entre el 15 y el 20 de septiembre en clubes y espacios deportivos de la ciudad.

Una celebración para estudiantes y la comunidad

La iniciativa coincide con el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, fechas que tradicionalmente convocan a las juventudes a disfrutar del espacio público. El festival busca no solo ofrecer un lugar de disfrute, sino también promover el talento joven, los emprendimientos locales y la integración de la comunidad estudiantil.

El espíritu del Arte Joven se enmarca en el proyecto “Paraná Ciudad Universitaria”, impulsado por Marca Paraná, que promueve la identidad académica de la capital entrerriana y la proyecta como un polo educativo regional.

Programación musical

El escenario de la Sala Mayo reunirá a artistas emergentes de distintos géneros, garantizando dos jornadas de diversidad sonora:

Sábado 20: Mística de Río, Tabula Rasa, Groove Amor y Pregúntale Aquel.

Mística de Río, Tabula Rasa, Groove Amor y Pregúntale Aquel. Domingo 21: Wanda Gaioli, Pequeños Seres y Funky Delight.

La grilla refleja la amplitud de propuestas que van desde el pop y el rock alternativo hasta la cumbia, el funk y la electrónica.

Más actividades en la Semana de las Juventudes

El Festival Arte Joven es parte de una agenda más amplia que comenzó el lunes 15 de septiembre. Entre las actividades ya realizadas, se destacó el cierre del Programa Anual de Capacitaciones en el CEMI, con talleres sobre vínculos sanos y respeto, y la jornada “Emprender con Valores 2025”, organizada junto al Club de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.

Además, este sábado desde las 10 en el Balneario Thompson se desarrollará el Festival Fluir, el primer festival de Bienestar, con yoga, meditación, pilates, taichí, sup, música e intervenciones artísticas.

Organización y objetivos

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección General de Juventudes, junto con las Subsecretarías de Cultura, Deportes y Producción. Según destacaron desde el municipio, el objetivo es “generar espacios de participación, encuentro y expresión para los jóvenes, fortaleciendo la identidad estudiantil y universitaria de Paraná”.