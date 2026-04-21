Durante cinco días, estudiantes de distintos niveles participarán de talleres de lectura, escritura y dibujo, además de rondas de lectura y propuestas artísticas. Entre los espacios destacados se encuentran las intervenciones de Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular, integrantes del grupo de narradoras orales Tramando y la Editorial de la Universidad de Entre Ríos (EDUNER). También habrá talleres de escritura a cargo de Kevin Jones, actividades de dibujo con Maxi Sanguinetti y propuestas de improvisación mediante el rap junto a G. Fonk.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril, y tiene como objetivo promover el hábito de la lectura, fomentar el encuentro colectivo en torno a los libros y estimular la creatividad y la imaginación en la comunidad. Además, busca consolidar en Paraná una celebración anual que ponga en valor el rol de la lectura en la vida cultural.

En esta edición, el lema que guiará las actividades será “Paraná atrapa pasiones”. Los y las estudiantes tendrán un rol activo mediante la participación en juegos, lecturas, producciones escritas y propuestas narrativas.

Las actividades se desarrollarán en turnos mañana y tarde para los niveles primario y secundario, mientras que el viernes se sumará una franja especial destinada a Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos.

Cronograma de actividades

Lunes 20 (9 a 12 hs): Atlético Echagüe Club (25 de Mayo 555). Turno mañana – 1º ciclo de primaria.

Atlético Echagüe Club (25 de Mayo 555). Turno mañana – 1º ciclo de primaria. Martes 21 (14 a 17 hs): Parque Gazzano (Av. Zanni). Turno tarde – 2º ciclo de primaria.

En caso de lluvia: Club San Martín.

Parque Gazzano (Av. Zanni). Turno tarde – 2º ciclo de primaria. Miércoles 22 (14 a 17 hs): Plaza Le Petit Pisant (Costanera). Turno tarde – 2º ciclo de secundaria.

En caso de lluvia: Sala Mayo, Puerto Nuevo.

Plaza Le Petit Pisant (Costanera). Turno tarde – 2º ciclo de secundaria. Jueves 23 (9 a 12 hs): Atlético Club Neuquén (M. del Barco Centenera). Turno mañana – 1º ciclo de primaria.

Atlético Club Neuquén (M. del Barco Centenera). Turno mañana – 1º ciclo de primaria. Viernes 24 (18 a 21 hs): Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). Turno tarde/noche – Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos (ESJA).

La propuesta cuenta con la participación de distintas áreas municipales, entre ellas las subsecretarías de Deportes y Cultura, y la Dirección de Juventudes, consolidando un trabajo articulado para acercar la lectura a todos los sectores de la comunidad.