Este sábado 11 de octubre, desde las 17 horas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) será sede de la Primera Feria Circular, un evento que invita a repensar los modos de producción y consumo a partir de prácticas responsables, solidarias y sustentables.

La propuesta reunirá a más de veinte emprendedoras de la moda circular, quienes presentarán sus proyectos y productos realizados bajo principios de reducción, reutilización y reciclaje. Además, el público podrá disfrutar de un patio gastronómico de la Economía Social, con emprendimientos locales, y un espacio dedicado al arte de la ciudad, que completará una jornada de creatividad, reflexión y encuentro.

El evento busca promover la sustentabilidad a través de experiencias que ponen en valor el trabajo de emprendedoras y emprendedores locales, generando conciencia ambiental y fomentando el consumo responsable.

La tarde también contará con música en vivo, con las presentaciones de los grupos “Aquellas Viejas Cumbias” y “Te traigo un son”, que aportarán ritmos populares y festivos para acompañar la feria.

La Primera Feria Circular es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, a través del área de Economía Social, con el acompañamiento del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

📍 Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250)

🗓️ Sábado 11 de octubre | Desde las 17 hs