Paraná celebra la Primera Feria Circular en el Centro Cultural Juan L. Ortiz
Este sábado 11 de octubre, desde las 17 horas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) será sede de la Primera Feria Circular, un evento que invita a repensar los modos de producción y consumo a partir de prácticas responsables, solidarias y sustentables.
La propuesta reunirá a más de veinte emprendedoras de la moda circular, quienes presentarán sus proyectos y productos realizados bajo principios de reducción, reutilización y reciclaje. Además, el público podrá disfrutar de un patio gastronómico de la Economía Social, con emprendimientos locales, y un espacio dedicado al arte de la ciudad, que completará una jornada de creatividad, reflexión y encuentro.
El evento busca promover la sustentabilidad a través de experiencias que ponen en valor el trabajo de emprendedoras y emprendedores locales, generando conciencia ambiental y fomentando el consumo responsable.
La tarde también contará con música en vivo, con las presentaciones de los grupos “Aquellas Viejas Cumbias” y “Te traigo un son”, que aportarán ritmos populares y festivos para acompañar la feria.
La Primera Feria Circular es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, a través del área de Economía Social, con el acompañamiento del Centro Cultural Juan L. Ortiz.
📍 Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250)
🗓️ Sábado 11 de octubre | Desde las 17 hs