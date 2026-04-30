La ciudad de Paraná se prepara para vivir un fin de semana largo con una nutrida agenda de propuestas para conmemorar el Día del Trabajador. La programación incluye ferias gastronómicas, recorridos históricos, espectáculos culturales y actividades al aire libre, consolidando a la capital entrerriana como uno de los destinos más convocantes de la región.

El eje central de las actividades estará puesto en la gastronomía, con una nueva edición de “Sabores de las Ferias”, que tendrá lugar el viernes 1° de mayo en el Mercado Sud y en la tradicional feria de Salta y Nogoyá. Allí, vecinos y visitantes podrán disfrutar de platos típicos como locro, empanadas y asado con cuero, además de propuestas culturales como la Peña Obrera.

Otra de las propuestas destacadas será el Paseo Matero, que se desarrollará durante todo el fin de semana en la Costanera, frente a Plaza Le Petit Pisant, con una amplia oferta culinaria y espacios para compartir al aire libre.

En paralelo, la Municipalidad invita a participar de los recorridos guiados “Descubrí Paraná”, que permitirán conocer la historia y el patrimonio de la ciudad a través de circuitos pedestres en puntos emblemáticos como el Parque Urquiza, Plaza San Miguel y Plaza 1° de Mayo.

Actividades destacadas del fin de semana

El sábado 2 de mayo se realizará una gran paella en la Costanera Alta, organizada por el Club Tilcara, mientras que el Paraná Bus Turístico ofrecerá recorridos por la ciudad con fines solidarios. También habrá ferias de emprendedores como la del Parque Gazzano y excursiones al Islote Curupí, una de las experiencias naturales más elegidas.

Ese mismo día, la peatonal San Martín será escenario de un recorrido musical a cargo de un cuarteto de vientos, y por la noche se desarrollará la propuesta “Atardeceres en el Cementerio” en el Cementerio de la Santísima Trinidad.

El domingo 3 continuará la agenda con la Feria Periurbana en el Parque Botánico y nuevas salidas del bus turístico y excursiones náuticas. El cierre cultural será en el Teatro Municipal 3 de Febrero con la obra “Detrás del terciopelo rojo”.

De esta manera, Paraná ofrece un abanico de opciones que combinan tradición, cultura y naturaleza, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de la ciudad en una fecha significativa.

Viernes 1°

SABORES DE LAS FERIAS

Mercado Sud

10 a 14 hs

Gran chocolatada por el Día del Trabajador

Locro: 343-6215977

Asado con cuero: 343-3010777

SABORES DE LAS FERIAS

Feria Salta y Nogoyá

10 a 14 hs

Peña Obrera con Grupo Trinchera - 13 hs

Parientes del Bar (locro y empanadas): 343-507632

Asado a la Estaca: 343-5333600

Puesto 41 (locro): 343-4483029

PASEO MATERO

Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant

10 a 22 hs

Locro, cazuelas y empanadas

Reserva asado con cuero: 343-6113572

RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”

Parque Urquiza (Salidas: Monumento a Urquiza)

15 hs



Sábado 2

GRAN PAELLA

Letras corpóreas de Paraná

(Costanera Alta)

Inicio 8 hs

Valor del plato: $15.000

Organiza Club Tilcara

PASEO MATERO

Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant

10 a 22 hs

Locro, cazuelas y empanadas

Reserva asado con cuero: 343-6113572

PARANÁ BUS TURÍSTICO

Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena

10:30 hs

Tarifas: adultos $6.200 | menores de 12 años $5.300

jubilados acreditando carnet $5.500

Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida

FERIA LAGO ENCANTADO

Especial Día del Trabajador

Parque Gazzano

12 a 20 hs

Participarán emprendedores de la zona

RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”

Plaza San Miguel (Salidas: Zona Fuente)

15 hs

ISLOTE CURUPI

Salidas: desde el Puerto de Embarque para

Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)

16 horas

Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040

Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000

RECORRIDO MUSICAL CUARTETO DE VIENTOS

Peatonal San Martín, inicia en La Paz y

finaliza en Gualeguaychú

17 hs

ATARDECERES EN EL CEMENTERIO

Cementerio de la Santísima Trinidad

19 hs



Domingo 3

FERIA PERIURBANA

Especial Día del Trabajador

Parque Botánico Leandro N. Alem

9 a 18 hs

PASEO MATERO

Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant

10 a 22 hs

Locro, cazuelas y empanadas

Reserva asado con cuero: 343-6113572

PARANÁ BUS TURÍSTICO

Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena

10:30 y 16 hs

Tarifas: Adultos $6.200 | Menores de 12 años $5.300

Jubilados acreditando carnet $5.500

Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida

FERIA LAGO ENCANTADO

Especial Día del Trabajador

Parque Gazzano

12 a 20 hs

Participarán emprendedores de la zona

RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”

Plaza 1º de Mayo (Salidas: Monumento

San Martín)

15 hs

ISLOTE CURUPI

Salidas: desde el Puerto de Embarque para

Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)

16 hs

Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040

Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000

DETRÁS DEL TERCIOPELO ROJO

Teatro Municipal 3 de Febrero

25 de junio 60

Entradas por boletería del Teatro

Generales $16.000

Organiza Consciente In Producciones