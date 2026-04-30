Agenda
Paraná celebra el Día del Trabajador con ferias, gastronomía y actividades culturales
La ciudad de Paraná se prepara para vivir un fin de semana largo con una nutrida agenda de propuestas para conmemorar el Día del Trabajador. La programación incluye ferias gastronómicas, recorridos históricos, espectáculos culturales y actividades al aire libre, consolidando a la capital entrerriana como uno de los destinos más convocantes de la región.
El eje central de las actividades estará puesto en la gastronomía, con una nueva edición de “Sabores de las Ferias”, que tendrá lugar el viernes 1° de mayo en el Mercado Sud y en la tradicional feria de Salta y Nogoyá. Allí, vecinos y visitantes podrán disfrutar de platos típicos como locro, empanadas y asado con cuero, además de propuestas culturales como la Peña Obrera.
Otra de las propuestas destacadas será el Paseo Matero, que se desarrollará durante todo el fin de semana en la Costanera, frente a Plaza Le Petit Pisant, con una amplia oferta culinaria y espacios para compartir al aire libre.
En paralelo, la Municipalidad invita a participar de los recorridos guiados “Descubrí Paraná”, que permitirán conocer la historia y el patrimonio de la ciudad a través de circuitos pedestres en puntos emblemáticos como el Parque Urquiza, Plaza San Miguel y Plaza 1° de Mayo.
Actividades destacadas del fin de semana
El sábado 2 de mayo se realizará una gran paella en la Costanera Alta, organizada por el Club Tilcara, mientras que el Paraná Bus Turístico ofrecerá recorridos por la ciudad con fines solidarios. También habrá ferias de emprendedores como la del Parque Gazzano y excursiones al Islote Curupí, una de las experiencias naturales más elegidas.
Ese mismo día, la peatonal San Martín será escenario de un recorrido musical a cargo de un cuarteto de vientos, y por la noche se desarrollará la propuesta “Atardeceres en el Cementerio” en el Cementerio de la Santísima Trinidad.
El domingo 3 continuará la agenda con la Feria Periurbana en el Parque Botánico y nuevas salidas del bus turístico y excursiones náuticas. El cierre cultural será en el Teatro Municipal 3 de Febrero con la obra “Detrás del terciopelo rojo”.
De esta manera, Paraná ofrece un abanico de opciones que combinan tradición, cultura y naturaleza, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de la ciudad en una fecha significativa.
Viernes 1°
SABORES DE LAS FERIAS
Mercado Sud
10 a 14 hs
Gran chocolatada por el Día del Trabajador
Locro: 343-6215977
Asado con cuero: 343-3010777
SABORES DE LAS FERIAS
Feria Salta y Nogoyá
10 a 14 hs
Peña Obrera con Grupo Trinchera - 13 hs
Parientes del Bar (locro y empanadas): 343-507632
Asado a la Estaca: 343-5333600
Puesto 41 (locro): 343-4483029
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22 hs
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Parque Urquiza (Salidas: Monumento a Urquiza)
15 hs
Sábado 2
GRAN PAELLA
Letras corpóreas de Paraná
(Costanera Alta)
Inicio 8 hs
Valor del plato: $15.000
Organiza Club Tilcara
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22 hs
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
PARANÁ BUS TURÍSTICO
Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena
10:30 hs
Tarifas: adultos $6.200 | menores de 12 años $5.300
jubilados acreditando carnet $5.500
Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida
FERIA LAGO ENCANTADO
Especial Día del Trabajador
Parque Gazzano
12 a 20 hs
Participarán emprendedores de la zona
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Plaza San Miguel (Salidas: Zona Fuente)
15 hs
ISLOTE CURUPI
Salidas: desde el Puerto de Embarque para
Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)
16 horas
Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040
Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000
RECORRIDO MUSICAL CUARTETO DE VIENTOS
Peatonal San Martín, inicia en La Paz y
finaliza en Gualeguaychú
17 hs
ATARDECERES EN EL CEMENTERIO
Cementerio de la Santísima Trinidad
19 hs
Domingo 3
FERIA PERIURBANA
Especial Día del Trabajador
Parque Botánico Leandro N. Alem
9 a 18 hs
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22 hs
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
PARANÁ BUS TURÍSTICO
Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena
10:30 y 16 hs
Tarifas: Adultos $6.200 | Menores de 12 años $5.300
Jubilados acreditando carnet $5.500
Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida
FERIA LAGO ENCANTADO
Especial Día del Trabajador
Parque Gazzano
12 a 20 hs
Participarán emprendedores de la zona
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Plaza 1º de Mayo (Salidas: Monumento
San Martín)
15 hs
ISLOTE CURUPI
Salidas: desde el Puerto de Embarque para
Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)
16 hs
Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040
Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000
DETRÁS DEL TERCIOPELO ROJO
Teatro Municipal 3 de Febrero
25 de junio 60
Entradas por boletería del Teatro
Generales $16.000
Organiza Consciente In Producciones