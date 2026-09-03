El Complejo Comunitario de Barrio Mitre, en Paraná, será escenario este viernes 4 y sábado 5 de septiembre de un encuentro que reunirá a ceramistas, artesanos, artistas y vecinos en torno al barro, los oficios y la producción comunitaria.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Paraná, el Complejo Comunitario de Barrio Mitre y el Movimiento Hornos Sin Fronteras, y tendrá entrada libre y gratuita.

El eje de la actividad será la construcción colectiva de un horno cerámico a leña, que quedará instalado en el espacio comunitario para futuras actividades y proyectos artesanales, culturales y productivos.

Construir un horno y compartir saberes

Integrantes del Movimiento Hornos Sin Fronteras estarán a cargo de la experiencia de construcción, que se desarrollará durante las dos jornadas.

Quienes participen podrán conocer aspectos relacionados con los materiales, las técnicas constructivas, la circulación del calor, el tiraje y las condiciones de seguridad, además de cuestiones vinculadas con el posterior uso del horno.

La iniciativa busca que la construcción no sea solamente una actividad práctica, sino también una instancia de transmisión de conocimientos y encuentro entre quienes trabajan con la cerámica y la comunidad.

Talleres de cerámica para distintas edades

La programación incluirá diferentes propuestas vinculadas con el trabajo en barro.

Entre ellas se encuentran los talleres de Rakú y Engobe, a cargo de Natalia Lucioni; Cerámica Chaná, coordinado por Adriana Lara Beltzer; y Modelado de Utilitarios y Platos inspirados en los irupés del Paraná, a cargo de Irene Cabrol.

También habrá una demostración de torno alfarero, coordinada por Bárbara Torres y Uriel Franco.

Para las infancias se desarrollará una actividad que combinará arcillas y elementos naturales, a cargo de Alejandra Franco y Uriel Franco. Será destinada a niños y niñas de 6 a 12 años, con acceso libre y gratuito.

El barro como parte de la identidad de Paraná

El encuentro propone recuperar los vínculos históricos de Paraná con el barro, los minerales, los oficios y la producción, entendiendo la cerámica como una práctica que conecta territorio, trabajo, cultura y comunidad.

En ese marco, el viernes a las 18 se realizará el conversatorio “El barro cuenta nuestra historia: Patrimonio, Territorio y Comunidad”.

El espacio reunirá a especialistas y referentes de la cultura local y regional para abordar cuestiones relacionadas con la identidad, el patrimonio, la geología y la transmisión de saberes a través del barro.

Feria, muestra y una peña musical

El viernes por la noche también habrá una peña musical, pensada como cierre de la primera jornada.

El sábado, en tanto, se realizará de 10 a 18 una muestra y feria de ceramistas de la región, donde se podrán conocer y adquirir producciones y acercarse a los procesos que forman parte del oficio.

La propuesta se completará con los talleres y la continuidad de la construcción del horno comunitario.

Cronograma completo

Viernes 4 de septiembre

9:00: inicio de la construcción del horno comunitario.

inicio de la construcción del horno comunitario. 9:30 a 12:00 y 15:00 a 17:00: Taller de Rakú. Cupo de 20 personas, con inscripción previa.

Taller de Rakú. Cupo de 20 personas, con inscripción previa. 9:30 a 13:00: Taller de Cerámica Chaná. Cupo de 15 personas, con inscripción previa.

Taller de Cerámica Chaná. Cupo de 15 personas, con inscripción previa. 10:00 a 12:00: Taller de Modelado en Utilitarios / Platos Irupés del Paraná. Cupo de 15 personas, con inscripción previa.

Taller de Modelado en Utilitarios / Platos Irupés del Paraná. Cupo de 15 personas, con inscripción previa. 15:00 a 17:30: demostración de torno alfarero.

demostración de torno alfarero. 18:00: conversatorio “El barro cuenta nuestra historia”.

conversatorio “El barro cuenta nuestra historia”. 20:30 a 24:00: Noche de Encuentro / Peña musical.

Sábado 5 de septiembre

9:00: continuación de la construcción del horno comunitario.

continuación de la construcción del horno comunitario. 10:00 a 18:00: muestra y feria de ceramistas de la región.

muestra y feria de ceramistas de la región. 10:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00: Taller de Engobe, estilo Artemio Alisio. Cupo de 20 personas, con inscripción previa.

Taller de Engobe, estilo Artemio Alisio. Cupo de 20 personas, con inscripción previa. 10:00 a 13:00: continuación del Taller de Cerámica Chaná.

continuación del Taller de Cerámica Chaná. 10:00 a 12:00: continuación del Taller de Modelado – Utilitarios.

continuación del Taller de Modelado – Utilitarios. 15:00: Taller de Cerámica para las Infancias, para niños y niñas de 6 a 12 años. Acceso libre y gratuito.

Taller de Cerámica para las Infancias, para niños y niñas de 6 a 12 años. Acceso libre y gratuito. 20:00: cierre del encuentro.

Cómo participar de los talleres

Todas las actividades son gratuitas, aunque los talleres que tienen cupos limitados requieren inscripción previa.

La inscripción se realiza mediante el formulario dispuesto por la organización:

Formulario de inscripción a los talleres