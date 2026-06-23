El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este martes la ordenanza que regula el Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI), una herramienta que permitirá modernizar la gestión administrativa municipal y avanzar hacia la digitalización completa de expedientes y trámites.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización que impulsa la Municipalidad con el objetivo de agilizar procedimientos, reducir tiempos de respuesta y facilitar el acceso de los vecinos a los servicios públicos.

Con la nueva normativa, los expedientes, documentos y firmas digitales pasarán a ser de uso obligatorio dentro de la administración municipal, consolidando un sistema de gestión electrónica que reemplazará progresivamente los trámites en papel.

Trámites disponibles las 24 horas

Uno de los principales beneficios del nuevo sistema será la posibilidad de iniciar gestiones de manera digital durante todo el año, las 24 horas del día, con registro automático de fecha y hora de presentación.

Además, cada expediente podrá ser seguido en tiempo real por los usuarios, lo que permitirá una mayor transparencia en los procesos administrativos y un mejor control sobre el estado de las actuaciones.

La ordenanza también promueve la interoperabilidad entre las distintas áreas municipales, posibilitando el intercambio interno de información y evitando que los ciudadanos deban presentar en reiteradas ocasiones documentación que ya se encuentra en poder del Estado.

Menos papel y más eficiencia

Desde el Municipio señalaron que la implementación del sistema permitirá reducir costos operativos vinculados al uso de papel y avanzar hacia una gestión más sustentable.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó que la incorporación de tecnología busca mejorar la experiencia de los vecinos en su relación con la administración pública.

“Modernizar el Estado no es incorporar tecnología por sí misma, sino utilizarla para simplificar procesos, eliminar burocracias innecesarias y hacer más accesibles los servicios públicos”, afirmó.

Una implementación gradual

La puesta en marcha del Sistema de Tramitación Digital Inteligente se viene desarrollando desde hace varios meses mediante capacitaciones destinadas al personal municipal y la adecuación de los circuitos administrativos.

Durante la etapa de transición, la Mesa de Entradas continuará brindando asistencia presencial para quienes necesiten realizar trámites digitales, mientras avanzan las instancias de formación y adaptación interna.

Con esta medida, Paraná busca consolidar un modelo de gestión más moderno, transparente y eficiente, incorporando herramientas digitales para mejorar la atención y los servicios destinados a la comunidad.