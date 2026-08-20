La Municipalidad de Paraná retomó la ejecución de una obra que permanecía inconclusa desde hace años y que busca completar el anillo de Circunvalación de la capital entrerriana. El proyecto contempla 2.800 metros de pavimento y apunta a mejorar el ingreso a la ciudad, ordenar el tránsito y fortalecer la conexión con el Parque Industrial y los corredores regionales.

La intervención había quedado paralizada luego de la interrupción del financiamiento nacional. A partir de un convenio con Vialidad Nacional, el Municipio asumió la posibilidad de intervenir sobre la traza y decidió avanzar con recursos municipales.

“Tomamos una decisión que la ciudad merecía hace más de 30 años: finalizar la obra que completa la Circunvalación”, sostuvo la intendenta Rosario Romero. Según explicó, la nueva infraestructura permitirá mejorar la conectividad, ordenar la circulación y generar nuevas oportunidades de desarrollo para ese sector de Paraná.

Una nueva conexión para el ingreso a Paraná

El proyecto contempla la construcción de 2.800 metros de pavimento, con dos carriles por sentido de circulación, para vincular la Ruta Nacional 12 con la avenida Circunvalación.

La nueva traza permitirá que quienes ingresen a Paraná desde el sudeste puedan acceder a la ciudad sin atravesar sectores de la trama urbana, mejorando los tiempos de circulación y las condiciones de seguridad vial.

La avenida tendrá una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, además de semaforización, señalización y distintos elementos destinados a ordenar el tránsito.

La obra también incluye la ejecución de desagües pluviales y adecuaciones en las calles que se conectan con la nueva avenida.

El impacto no será solamente urbano. La intervención busca mejorar la conexión de Paraná con el Túnel Subfluvial y con los corredores que comunican a la capital entrerriana con otras localidades de la provincia, el resto del país y el tránsito internacional.

El proyecto también busca integrar barrios

Uno de los aspectos incorporados al proyecto es la recuperación de conexiones entre sectores de la ciudad que habían quedado separados por el terraplén de la traza vial.

En ese marco, se construye un túnel peatonal de 40 metros que permitirá vincular los complejos habitacionales de 144 y 98 Viviendas con los barrios Illia y UOCRA.

La obra apunta a recuperar un recorrido peatonal directo y seguro para los vecinos y facilitar el acceso a servicios, centros de salud, jardines maternales y transporte público.

También avanza el pavimento de calle Hernandarias y una colectora que permitirá conectarla con Soldado Bordón. A esto se suman trabajos de desagües para garantizar la circulación aun durante períodos de lluvias.

“Queremos recuperar la conectividad que se había interrumpido. El peatón volverá a contar con un recorrido directo y seguro”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Una conexión estratégica con el Parque Industrial

La finalización de la Circunvalación también tendrá impacto sobre la actividad productiva de Paraná.

La nueva infraestructura permitirá mejorar el acceso al Parque Industrial, facilitando la circulación de vehículos que ingresan y egresan del principal sector productivo de la ciudad.

A partir de pedidos realizados por empresarios del Parque Industrial, el Municipio también priorizó la recomposición de calle Miguel David, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación mientras se completa la nueva avenida.

La obra permitirá además ordenar parte del tránsito pesado y reducir el paso de vehículos de gran porte por otros sectores de Paraná, con el consecuente impacto sobre el estado de las calles y la seguridad vial.

El Municipio afronta la mayor parte de la inversión

La reactivación de la obra implica una participación mayoritaria de la Municipalidad de Paraná en el financiamiento.

De acuerdo con el esquema establecido, el Municipio afrontará aproximadamente el 90% de la inversión, mientras que la Provincia aportará alrededor del 8%. La Nación tendrá a su cargo la señalización vertical y horizontal.

La primera etapa de los trabajos estuvo concentrada en la recuperación, estabilización y nivelación de la base existente, que había sufrido un importante deterioro durante el tiempo en que la obra permaneció paralizada.

Actualmente, las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre Miguel David y el cruce ferroviario, donde está previsto avanzar con otros 700 metros de carpeta asfáltica en ambas manos.

Una obra esperada desde hace más de 30 años

La finalización de la Circunvalación representa una de las intervenciones de infraestructura vial de mayor impacto para Paraná, ya que combina movilidad, seguridad, integración urbana y desarrollo productivo.

Además de mejorar uno de los principales accesos a la capital entrerriana, la obra permitirá conectar barrios, facilitar el acceso al Parque Industrial y ordenar la circulación de vehículos particulares y transporte pesado.

Con recursos municipales y a partir del convenio que habilitó la intervención sobre la traza, Paraná busca finalmente completar una infraestructura que permaneció inconclusa durante décadas y transformar la conectividad del sector sudeste de la ciudad.