La nueva avenida urbana de Paraná avanza con trabajos destinados a mejorar el acceso sureste a la ciudad y la conexión con el Parque Industrial. El proyecto contempla 2.800 metros de pavimento, obras complementarias y un puente peatonal que vincula la nueva traza con calle Soldado Bordón. La finalización está prevista para marzo de 2027.

La intendenta Rosario Romero recorrió el sector junto al viceintendente David Cáceres y funcionarios municipales. Durante la visita, observaron las tareas que se concentran en el ingreso al Parque Industrial por calle Miguel David, la pavimentación de ambas manos y las intervenciones complementarias.

La obra se ejecuta con fondos municipales y un aporte del Gobierno provincial destinado a la iluminación central.

Un acceso para el transporte pesado

Romero recordó que el proyecto fue pensado hace aproximadamente 30 años y que su ejecución comenzó durante la gestión de Adán Bahl, con financiamiento nacional. Sin embargo, en 2023 se retiraron esos aportes y el municipio resolvió continuar los trabajos con recursos propios.

«Es un ingreso a Paraná que se pensó hace 30 años. La gestión de Adán Bahl inició la obra con fondos nacionales. En 2023 se retiraron los aportes y resolvimos terminarla con fondos municipales, con un aporte menor en el total de la obra, pero muy importante del Gobierno provincial, para la iluminación central», señaló la intendenta.

También explicó que el nuevo ingreso por Miguel David permitirá descomprimir la circulación por las calles Salellas y Maya, cuyos accesos actuales presentan condiciones precarias y un importante deterioro.

El viceintendente David Cáceres destacó la importancia de la intervención para el sector industrial y los vecinos. Según indicó, la nueva traza permitirá que el tránsito pesado circule por el corredor previsto y reducirá el impacto sobre las calles internas de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, señaló que se encuentran próximos a concluir el primer tramo, correspondiente al acceso al Parque Industrial por Miguel David, que brindará mayor seguridad al transporte, los trabajadores y los peatones de la zona.

Desde la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná (Asempi), Alejandra Cumar consideró que la obra representa un avance esperado por el sector, que desde hace años plantea la necesidad de evitar que los vehículos que circulan por la ruta ingresen al predio industrial por los accesos actuales.

Cómo avanzan los trabajos

El proyecto contempla 2.800 metros de pavimento en dos carriles y ambas manos, para vincular la Ruta Nacional 12 con la avenida de circunvalación y facilitar el ingreso a Paraná desde el sudeste, sin atravesar sectores de la trama urbana.

Hasta el momento, se colocaron 1.700 metros de carpeta asfáltica correspondientes a las bases negras 1 y 2, en ambas manos. Para esa etapa se utilizaron aproximadamente 6.800 toneladas de material.

También se avanzó con la alcantarilla del paso peatonal que conecta la nueva avenida con calle Soldado Bordón. Se realizó la apertura del terraplén y la construcción de la estructura. Como próximos trabajos se prevén la conexión de luminarias y la construcción de veredas.

En las calles colectoras Hernandarias, Pedro Martínez y Borges se ejecutaron 750 metros de pavimento rígido y flexible, junto con tareas de saneamiento del terreno, drenajes y 400 metros de desagües pluviales.

Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre Salellas y Miguel David. Según el cronograma informado, durante la próxima semana se prevé finalizar la segunda base negra y comenzar con la preparación de la estructura de las banquinas para luego colocar la carpeta de rodamiento.

Para completar el empalme con el tramo habilitado se realizarán cortes y desvíos de tránsito. No obstante, la intersección de calle Miguel David permanecerá habilitada.

Conexión regional y seguridad vial

La nueva avenida tendrá una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora y contará con semaforización, señalización y elementos de seguridad vial. Además, se incorporarán desagües pluviales y adecuaciones en las calles vinculadas con la traza.

Uno de los objetivos centrales es reducir la circulación de camiones por arterias urbanas que no fueron diseñadas para soportar de manera permanente el peso y la frecuencia del transporte pesado. Esa situación provoca un mayor deterioro del pavimento y obliga a realizar tareas de mantenimiento y reparación con más frecuencia.

La obra también tendrá impacto en la conexión regional, al mejorar la vinculación de Paraná con el Túnel Subfluvial y con los corredores que comunican la capital entrerriana con otras localidades de la provincia y el corredor bioceánico del Mercosur.

Con la finalización prevista para marzo de 2027, la intervención permitirá completar la Circunvalación y sumar una alternativa de acceso para quienes llegan a Paraná desde el sudeste.