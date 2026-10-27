El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este martes una ordenanza que busca avanzar en la recuperación del sector cercano al Arroyo Colorado, en calle Cabildo Abierto, donde los movimientos del suelo y los socavones provocaron daños en viviendas.

La normativa autoriza la donación con cargo de dos inmuebles a favor de la Municipalidad de Paraná. La medida apunta a instrumentar una solución habitacional definitiva para dos familias afectadas por la situación de riesgo y, al mismo tiempo, permitir la recuperación del lugar y la continuidad de las obras de estabilización que se ejecutan en la zona.

La concejala Luisina Minni recordó que meses atrás se había sancionado una ordenanza de emergencia para atender la situación.

“Hace unos meses sancionamos una ordenanza de emergencia en esta zona justamente, producto de los socavones que había, debido al arroyo y movimiento del suelo, y por los daños que se provocaron en las viviendas ubicadas allí, las cuales son de propiedad privada, ya que fueron adquiridas hace muchos años a través del Banco Hipotecario”, explicó.

Minni agregó que el municipio está realizando una intervención integral con recursos propios, con características similares a la obra ejecutada en el Arroyo Las Viejas. Según indicó, los trabajos tienen como fecha prevista de finalización abril de 2027.

Crearon un programa para regularizar construcciones

Durante la misma sesión, los concejales aprobaron una iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal para crear el Programa Integral de Regularización (PIR), destinado a ordenar la situación administrativa, técnica y registral de construcciones existentes.

El programa está dirigido a inmuebles que no cuentan con la correspondiente presentación municipal o cuyas construcciones presentan diferencias o ampliaciones respecto de los planos presentados anteriormente.

La posibilidad de adherirse estará vigente durante 150 días corridos, contados a partir de la entrada en vigor de la reglamentación del programa.

Qué tasas incluye el programa

El PIR contempla tres conceptos tributarios municipales:

Derechos por Niveles, Líneas, Urbanizaciones y Loteos.

Derecho de Edificación.

Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y el Turismo.

La implementación se realizará mediante el Trámite Digital de Obra, a través de la plataforma Mi Paraná, siguiendo la ruta Servicios → Mi Construcción → Trámite de Obra PIR.

Con estas medidas, el Concejo Deliberante avanzó tanto en una respuesta habitacional para las familias afectadas por la inestabilidad del terreno junto al Arroyo Colorado como en un mecanismo para facilitar la regularización de construcciones en la capital entrerriana.