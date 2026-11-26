El balneario Thompson de Paraná contará en los próximos días con casi 300 metros de costa habilitados para bañistas. La ampliación se realizará en el marco de los trabajos de mantenimiento que lleva adelante la Municipalidad en el complejo, donde también continúan las tareas de limpieza de camalotes en la orilla.

El secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduan, explicó que la decisión responde a la demanda de quienes concurren al lugar y destacó que la extensión se realizará tomando las medidas de seguridad necesarias.

"En los próximos días se va a habilitar una extensión más porque hemos notado que la gente disfruta mucho, por eso extendemos la playa tomando las medidas de seguridad necesarias para los bañistas", señaló.

Préstamo gratuito de sillas y sombrillas

Quienes visiten el balneario también pueden acceder al servicio de préstamo de sillas y sombrillas, disponible todos los días de 8.30 a 19.30.

El servicio entrega dos sillas y una sombrilla por persona. Para utilizarlas, se debe presentar el DNI de una persona mayor de edad, que quedará en resguardo mientras dure el préstamo.

Por otra parte, desde el Municipio recordaron que el sector de juegos y una parte del camping continúan inhabilitados. En esos espacios se colocó cartelería para advertir a los visitantes sobre las restricciones vigentes.

Paduan indicó que se mantiene el monitoreo de las condiciones del río para evaluar cuándo será posible recuperar nuevos sectores del complejo. La habilitación de esos espacios dependerá de la evolución de la situación y de las condiciones de seguridad.

Preparativos para la temporada de verano en Toma Vieja

En paralelo, la Municipalidad avanza con los trabajos para poner a punto las instalaciones del Camping Toma Vieja de cara a la temporada estival.

Las tareas incluyen reparaciones en la piscina y mejoras en el sector de parrillas y mesas, con el objetivo de habilitar esos espacios para el uso de vecinos y visitantes.