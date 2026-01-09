Maratonistas, runners y corredores amateurs y aficionados podrán inscribirse desde este viernes 9 de enero para participar de una nueva edición de la carrera nocturna de la ciudad de Paraná, un evento que se consolida como uno de los principales atractivos deportivos del verano entrerriano.

La competencia se disputará el sábado 21 de febrero y contará con dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros competitivos y recreativos, abriendo oficialmente el calendario provincial de pruebas atléticas de este tipo.

Inscripción y requisitos

Las inscripciones se realizan de manera digital a través del sitio oficial habilitado por la organización. Para completar el trámite, los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Los corredores menores de 16 años deberán presentar autorización firmada por padre, madre, tutor o responsable legal.

Completar los formularios de deslinde de responsabilidad, apto físico y autorización.

Abonar el costo de inscripción, que será de $8.000 en modalidad general y de $16.000 con remera oficial y kit con productos.

El pago deberá realizarse y acreditarse en la misma plataforma de inscripción.

El cupo máximo será de 2.000 participantes.

Un recorrido emblemático

La largada y llegada tendrán lugar en el Balneario Thompson, recorriendo las calles de la zona de Puerto Nuevo, Costanera y borde costero. La largada está prevista para las 20 horas, aprovechando el atardecer de la temporada estival, que aporta un marco visual distintivo a la competencia.

El evento es organizado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Deportes, y forma parte de una estrategia que articula acciones deportivas, turísticas y recreativas para posicionar a la ciudad dentro de la agenda deportiva nacional.

Categorías y premiación

En los 10 km, las categorías serán:

Hasta 19 años

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 años y más

La edad se tomará al 31 de diciembre de 2026.

En los 5 km no habrá división por categorías.

Premiación:

10 km: del 1° al 5° puesto de la general (no acumulativo por categoría) y del 1° al 3° por categoría.

5 km: del 1° al 5° puesto de la general.

Todos los participantes que crucen la meta recibirán medalla finisher.

Entrega de kits

La entrega de kits se realizará el viernes 20 de febrero, de 8 a 16 horas, en el Open Club, ubicado en Augusto Bravard 276, zona Complejo Balneario Thompson. Será obligatorio presentar DNI original o copia.

Los corredores provenientes de otras ciudades podrán retirar su kit el mismo día de la carrera, de 9 a 13 horas, en el mismo lugar.

Una carrera sostenible

La quinta edición vuelve a apostar por el perfil de evento sostenible, incorporando acciones concretas como:

Medición de la huella de carbono de los participantes.

Promoción del uso de transporte público y bicicletas.

Circuito con iluminación 100 % LED.

Medallas finisher fabricadas con material reciclado.

Recomendación de botellas reutilizables.

Cuidado de la limpieza de los espacios utilizados.

Beneficio para corredores visitantes

En el marco de la articulación público-privada, la organización ofrecerá un beneficio de alojamiento más inscripción para quienes lleguen desde otras localidades, permitiéndoles combinar la competencia con el disfrute del paisaje, el río y los atractivos turísticos de la ciudad. La promoción estará disponible en el mismo enlace de inscripción.