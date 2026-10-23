En Paralelo 32 seguimos incorporando propuestas para nuestros lectores. Además de la información y la actualidad regional, ahora sumamos nuevas opciones para entretenerse, poner a prueba el ingenio y ejercitar la mente.

La semana pasada lanzamos Paralelo32 Juegos, una sección de nuestra web que permite acceder a desafíos de ingenio desde el celular o la computadora. Y desde este sábado, la propuesta también llegará a la edición impresa con el suplemento Activa Mentes.

Crucigramas, sopas de letras, desafíos numéricos, juegos visuales y otros pasatiempos formarán parte de este espacio pensado para disfrutar un momento de entretenimiento, concentrarse y desafiar las propias habilidades.

Juegos que también estimulan la mente

Los pasatiempos son mucho más que una forma de ocupar el tiempo libre. Resolver un crucigrama, encontrar palabras escondidas o completar un desafío matemático implica poner en práctica distintas habilidades, como la memoria, la atención, el razonamiento y el lenguaje.

En un ritmo cotidiano marcado por las obligaciones y las pantallas, dedicar unos minutos a este tipo de actividades también puede convertirse en una oportunidad para hacer una pausa y concentrarse en un desafío diferente.

Memoria, atención y vocabulario

Entre los beneficios que se asocian con la práctica habitual de estos pasatiempos se destacan varios aspectos:

· Estimulación de la memoria: recordar nombres, datos y conceptos ayuda a ejercitar la capacidad de recuperar información.

· Lenguaje y vocabulario: las palabras cruzadas y los crucigramas ponen en juego los conocimientos lingüísticos y permiten incorporar nuevos términos.

· Atención y concentración: resolver un desafío requiere mantener el foco, analizar pistas y relacionar información.

· Razonamiento: los juegos numéricos y visuales proponen problemas que deben resolverse mediante la observación y la lógica.

· Un momento de distensión: concentrarse en una actividad recreativa puede ayudar a tomar distancia de las preocupaciones cotidianas y disfrutar de un espacio personal.

La práctica de actividades intelectuales puede contribuir a mantener la mente activa durante las distintas etapas de la vida. Estos juegos pueden formar parte de una rutina saludable, junto con otros hábitos y actividades.

Una propuesta para disfrutar en papel y en la web

Con el lanzamiento de Activa Mentes, Paralelo 32 amplía su propuesta de contenidos y entretenimiento para acompañar a sus lectores también fuera de las noticias.

El nuevo suplemento estará disponible desde este sábado en la edición impresa del semanario, mientras que Paralelo32 Juegos ofrece desafíos diarios desde la web para quienes prefieren jugar en el celular o la computadora.

La invitación es sencilla: buscar unos minutos del día, elegir un desafío y poner a prueba el ingenio. Porque leer, aprender y entretenerse también pueden ser parte de una misma experiencia.