Desde Paralelo 32 anunciamos que ya está disponible la suscripción a nuestro newsletter semanal, un nuevo servicio informativo pensado para quienes desean recibir, de manera rápida y organizada, las principales novedades culturales y sociales de la ciudad, la región y la provincia.

La suscripción puede realizarse directamente desde nuestra web, y cada envío llegará de forma totalmente gratuita al correo electrónico de los usuarios suscriptos.

Contenido exclusivo cada jueves

El newsletter se enviará todos los jueves a las 11:00, anticipando los eventos destacados del fin de semana y ofreciendo una curaduría de temas de interés general. Entre los contenidos que incluye cada edición se encuentran:

Agenda cultural y social : teatro, música, festivales, ferias y salidas recomendadas.

: teatro, música, festivales, ferias y salidas recomendadas. Literatura y artes : lanzamientos, actividades en bibliotecas, muestras y ciclos artísticos.

: lanzamientos, actividades en bibliotecas, muestras y ciclos artísticos. Opinión y análisis : columnas firmadas por especialistas y colaboradores de la región.

: columnas firmadas por especialistas y colaboradores de la región. Entrevistas y notas especiales: historias y testimonios que amplían los temas propuestos por los lectores.

La propuesta busca acercar un resumen claro y atractivo de la información más relevante, poniendo el foco en la vida cultural y en los eventos que marcan el pulso del fin de semana entrerriano.