Crespo.- Ubicado en Pasaje Echagüe 1773, justo frente al Campito Yapeyú, Parador Minimarket se ha convertido en una opción práctica y confiable para los vecinos y quienes están de paso. Con una atención continua y una amplia variedad de productos, el local se destaca por ofrecer soluciones rápidas para las compras del día a día.

En sus góndolas se pueden encontrar congelados, panificaciones, bebidas, aperitivos, cigarrillos, snacks y muchos otros artículos de consumo cotidiano. Esta diversidad lo transforma en un punto de referencia para quienes buscan comodidad y buen servicio sin tener que recorrer grandes distancias.

Uno de los rasgos más valorados por los clientes es su horario extendido. El minimarket atiende de corrido, de lunes a lunes, de 8 a 24, y los fines de semana de 8:30 a 2:30 de la madrugada, una franja que lo convierte en una alternativa ideal para quienes necesitan hacer compras rápidas fuera del horario habitual de los comercios.

Por otra parte, los vecinos podrán conseguir su ejemplar del semanario Paralelo 32 directamente en Parador Minimarket,

Con una atención cercana y una propuesta pensada para todos los gustos, se consolida como un espacio práctico, accesible y conveniente en el corazón de la ciudad.