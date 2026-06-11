Argentina, 17 de abril de 2020.- Luego de que Metallica anunciara la suspensión de su WorldWired Tour 2020 debido a la actual pandemia, incluido su paso por Argentina el 18 de abril, ahora lanzará un álbum en vivo en Spotify, dedicado especialmente para los fanáticos que esperaban verlos en vivo en el Campo Argentino de Polo.

El concierto de Metallica en Argentina se realizará finalmente el próximo 4 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, siendo el primer show de su gira reprogramada, manteniendo a Greta Van Fleet y a la banda argentina Insobrio, como invitados especiales.

En base a las reproducciones en Spotify, a nivel global Argentina es el país n° 13 que más escucha a Metallica, siendo Buenos Aires la ciudad del país que más sacude su cabeza al ritmo de la banda de San Francisco (*datos de los últimos 28 días).

Metallica además dejó un mensaje para sus fans argentinos: “Saludos desde una distancia social segura… Metallica espera que ustedes y sus seres queridos estén haciendo lo mejor que puedan dadas las circunstancias actuales».

Nuestros calendarios fueron marcados para nuestra sexta visita a Argentina desde 1993. En lugar de quedarse en casa sintiéndonos abrumados por no poder pasar la noche con todos ustedes, pensamos que sería divertido dar un paseo por los recuerdos y volver a revivir todo lo bueno de nuestras visitas anteriores.

A partir de mañana, una compilación en vivo estará disponible en streaming. Las 18 canciones se tomaron de nuestras visitas a Argentina en los últimos 27 años y presentan algunas grabaciones de mesa de sonido de 1993 y 1999, recientemente desenterradas de la bóveda, así como algunas pistas remezcladas de 2010, 2014 y 2017.

Esperamos verte el 4 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro pero, hasta entonces, mantente a salvo en casa”.

Nothing else matters, porque este lanzamiento estará disponible en Spotify a partir de mañana sábado 18 de abril.

Mirá las canciones que incluye el álbum “Metallica Live Compilation Streaming Now: Live In Argentina (1993 – 2017)”:

Hardwired (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017) No Remorse (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010) Holier Than Thou (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010) Of Wolf and Man (Live in Buenos Aires, Argentina – May 14th, 1999) Fade to Black (Live in Buenos Aires, Argentina – March 30th, 2014) Now That We’re Dead (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017) Fuel (Live in Buenos Aires, Argentina – March 29th, 2014) The Unforgiven (Live in Buenos Aires, Argentina – May 8th, 1993) …And Justice for All (Live in Buenos Aires, Argentina – March 29th, 2014) Sad But True (Live in Buenos Aires, Argentina – March 29th, 2014) Cyanide (Live in Buenos Aires, Argentina – January 21st, 2010) All Nightmare Long (Live in Buenos Aires, Argentina – January 21st, 2010) One (Live in Buenos Aires, Argentina – January 22nd, 2010) Master of Puppets (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010) Damage, Inc. (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010) Creeping Death (Live in Buenos Aires, Argentina – March 30th, 2014) Nothing Else Matters (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017) Enter Sandman (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017)

Estas son las 10 canciones de Metallica más escuchadas en Argentina:

Estos son los 10 álbumes de Metallica más escuchados en Argentina: