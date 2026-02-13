El senador provincial Víctor Sanzberro cuestionó la respuesta de las autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) al informe presentado por el síndico fiscalizador sobre el funcionamiento del organismo y sostuvo que, frente a datos “contundentes”, la conducción optó por la “descalificación” en lugar de la explicación.

“Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”, afirmó el legislador.

Pérdidas millonarias y falta de información

Según detalló Sanzberro, el informe difundido arroja cifras preocupantes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras, y demoras sistemáticas en la provisión de información requerida.

En ese marco, sostuvo que la respuesta oficial —basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria— “no es una refutación: es una evasión”.

El senador recordó que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico, presentado ante el Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.

“No son interpretaciones, son datos oficiales”

El legislador del PJ remarcó que la discusión no pasa por diferencias de criterio. “No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó.

Además, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico fiscalizador. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, sostuvo.

Impacto en los afiliados

Finalmente, Sanzberro advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los afiliados —entre ellos empleados públicos, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos— “son quienes pagan las consecuencias directas”.

El senador señaló que la situación se agrava en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo, lo que impacta de manera directa en el acceso a la salud.

De este modo, el debate en torno al funcionamiento de la OSER suma un nuevo capítulo político e institucional, con cuestionamientos cruzados y reclamos de mayor transparencia en la administración de los recursos de la obra social provincial.