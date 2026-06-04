El 2016 será recordado no terminará siendo un buen año para el sector avícola. Será un año dominado por caídas en la producción, consumo interno y exportaciones, en un contexto de menor rentabilidad, que afecta tanto al eslabón primario como al segmento industrial.

Así se desprende de un informe sectorial elaborado por IES Consultores en el cual se asegura que hasta diciembre, la producción cayó 4% con relación a igual período de 2015, y alcanzó 1,73 millones de toneladas. El consumo interno bajó 2,6%, al llegar a un promedio de 41,9 kg per cápita y totalizó 1,6 millones de toneladas.

Según el informe, la caída está en línea con la fuerte suba de los precios minoristas del pollo (50%), por encima de la carne vacuna (41,6%) y porcina (25,2%), y del incremento de 41,4% del nivel general de precios del IPC porteño.

En cuanto a las exportaciones, no pudieron compensar el deterioro del mercado interno, ya que la fuerte suba de costos del sector «licuó progresivamente la mejora en la competitividad externa de principios de año».

Las exportaciones fueron perjudicadas por el derrumbe de las compras de Venezuela, principal importador del país hasta 2014, cuando su participación representó el 42,4% del total.

Y si bien aumentaron fuerte las ventas a China y Rusia, no compensan las menores compras de Venezuela.

Por eso, se buscan mercados en el sudeste asiático, Oriente Medio y África. En este contexto, alcanzaron 1,7 millones de toneladas, con una caída de 16%. En valores, la merma fue de 24,5%, y alcanzó los u$s 233 millones.

Por el lado de las importaciones, presentaron una fuerte expansión, aunque siguen en niveles bajos que no afectan a la producción nacional, y tienen una participación del 0,79% en el consumo.

Para este año, IES estima mejoras en la rentabilidad ya que la abundante cosecha de maíz deberá relajar los precios internos del principal insumo. «Una mayor producción aumentaría la oferta y contendría los precios. Esto sumado a la recuperación del salario real prevista para 2017, generaría una alza del consumo de carne aviar este año, asegura IES.

El Gobierno, por su parte, analiza como paliativos bajar el IVA que actualmente pagan los productos avícolas como el huevo y el pollo, de manera que se equipararían con lo que tributa la carne vacuna.