Viale- Sobre el tema de la rendición de sueldos, dijo Utz, nos tienen con el cuento que ellos tienen otra alternativa, pero por ahora no sabemos nada, lo nuestro hace tiempo que lo presentamos, por nuestra propia voluntad este proyecto nuestro no puede salir, somos 4 contra 7, recordemos que la baja que proponemos es de un 25 %, no es demasiado

El jueves de la semana pasada tuvimos extraordinaria donde se trató un proyecto para modificar algunas cosas referidas a la Guardia Urbana, hubo despachos, hicimos otras propuestas para incorporar cosas como capacitación en Violencia de Genero, el proceso de contratación de personal que sea por concurso, que las designaciones no sean a dedo (esto último no lo permitieron), así que al momento de la votación fue 7 a 4.

De los proyectos que hemos presentados nos aprobaron 3, uno referido a un libro, la adhesión al programa provincial del Dengue que no se aprobó sobre tablas, el de anoche que se declaró Ciudadano Ilustre a Carlos Wolk (fue concejal)

En nuestra ciudad hay ausencia de señalizaciones, un tránsito desbordado, las picadas, hay un proyecto que presentamos sobre esto, ahí está esperando, el municipio tiene que actuar con mayor firmeza

Presentamos un Proyecto que declara de interés la Marcha Universitaria no lo acompañaron, cuando los dos partidos mayoritarios lo apoyaron, nos llamó la atención que un concejal de ellos es presidente del partido de la UCR y no lo aprobaron, parece que no quieren aprobar nada que genere crítica al gobierno de Milei

En la calle la gente nos reclama, por ejemplo calle Los Naranjo el reclamo es que se inundan, las bocas de tormentas están tapadas, mayor limpieza, incluso le mandamos una nota al intendente para que limpie las bocas de tormentas

Ya no hay lugar en Viale que no aparezca el tema de la inseguridad, va en ascenso este tema, esperemos que con este lineamiento de Barrio Seguro, acá en Viale que se inauguró dos veces cambie algo

La gestión de Weiss ha bajado el ritmo, quizás por el tema de la baja de la actividad económica, pero tienen que ver también con los desgaste naturales, hay cierta falta de voluntad de resolver cosas Al municipio le falta más actividad si la comparamos con la primera gestión