Para docentes
La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario” solicita a los docentes que aparecen en el presente listado notificarse hasta el 9 de mayo del corriente en la Escuela mencionada sobre comunicado de Jurado de Concursos.
Beisel, Vanina Maricel
Buigues, Gabriela Rosana
Burioni, Maria Susana
Finis,Viviana Silvina María
Fritz, Ivana
García, Marilin
Gelroth, Paola Alejandra
Hardock, Flavia Agustina
Hetze, María Antonella
Holstein, Analía Vanesa
Klug Leindrjin, Ana Cristina
Osuna, Eduardo Jesús Ramón
Otamendi Pittavino, Melina Janet
Piedrabuena, Solana Noemí
Repp, Georgina Elizabeth
Ríos, Milton Daniel
Rodriguez, Mara Viviana
Rupp, Monica Irene
Schell, Gisela Maria
Schmidt, Maria Johana
Schonfeld, Alejandra
Sosa, Franco
Torres, Jorgelina Daniela
Weliezko, Jonatan Alexis
La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica Prof. Facundo Arce comunica e informa, que Jurado de Concurso solicita notificar con carácter de Urgente a los docentes nombrados a continuación, que deben presentar la documentación solicitada para cumplimentar su inscripción convocada por Resolución N° 1427/17 CGE y ampliatorias CGE.
Aquellos docentes podrán remitir la documentación faltante (planilla de inscripción y Antecedentes incorporados) hasta el 10/05/19 inclusive a la Dirección Departamental de Escuelas Paraná.
OVIN, Silvana Andrea DNI 24.300.069
RAMIREZ, Francisco Manuel DNI 37.292.748
RODRIGUEZ, Emilia Florencia DNI 37.566.335
SALVATIERRA, Emilia Florencia DNI29.908.298
SCHILD, Walter Guillermo DNI 26.080.712
SCHMIT, Sabrina DNI 30.182.259
SIEBENLIST, Daiana Lorena DNI 33.790.988
SOLIER, Marcela Isabel DNI 33.790.969
AIMONE, Laura Elizabeth DNI 24.260.427
DALINGER, Mónica M. del Rosario DNI 33.563.172
FONTANA, María Victoria DNI 37.566.320
MORAN, Mario Miguel DNI 17.761.058
Los docentes antes mencionados podrán notificarse en esta Institución hasta el día 9 de Mayo del corriente, sito en calle Gregorio Batisti y Libertad de nuestra localidad.
La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” de la ciudad de Victoria convoca para el día jueves 09 de mayo a las 10:00 hs; según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:
*12 hs. MEP – Computación-(especialidad Mecánica)- STF- Días: martes y viernes 7.45 a 11.45.-
Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a instancias del Art. 143°.