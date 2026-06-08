La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario” solicita a los docentes que aparecen en el presente listado notificarse hasta el 9 de mayo del corriente en la Escuela mencionada sobre comunicado de Jurado de Concursos.

Beisel, Vanina Maricel

Buigues, Gabriela Rosana

Burioni, Maria Susana

Finis,Viviana Silvina María

Fritz, Ivana

García, Marilin

Gelroth, Paola Alejandra

Hardock, Flavia Agustina

Hetze, María Antonella

Holstein, Analía Vanesa

Klug Leindrjin, Ana Cristina

Osuna, Eduardo Jesús Ramón

Otamendi Pittavino, Melina Janet

Piedrabuena, Solana Noemí

Repp, Georgina Elizabeth

Ríos, Milton Daniel

Rodriguez, Mara Viviana

Rupp, Monica Irene

Schell, Gisela Maria

Schmidt, Maria Johana

Schonfeld, Alejandra

Sosa, Franco

Torres, Jorgelina Daniela

Weliezko, Jonatan Alexis

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica Prof. Facundo Arce comunica e informa, que Jurado de Concurso solicita notificar con carácter de Urgente a los docentes nombrados a continuación, que deben presentar la documentación solicitada para cumplimentar su inscripción convocada por Resolución N° 1427/17 CGE y ampliatorias CGE.

Aquellos docentes podrán remitir la documentación faltante (planilla de inscripción y Antecedentes incorporados) hasta el 10/05/19 inclusive a la Dirección Departamental de Escuelas Paraná.

OVIN, Silvana Andrea DNI 24.300.069

RAMIREZ, Francisco Manuel DNI 37.292.748

RODRIGUEZ, Emilia Florencia DNI 37.566.335

SALVATIERRA, Emilia Florencia DNI29.908.298

SCHILD, Walter Guillermo DNI 26.080.712

SCHMIT, Sabrina DNI 30.182.259

SIEBENLIST, Daiana Lorena DNI 33.790.988

SOLIER, Marcela Isabel DNI 33.790.969

AIMONE, Laura Elizabeth DNI 24.260.427

DALINGER, Mónica M. del Rosario DNI 33.563.172

FONTANA, María Victoria DNI 37.566.320

MORAN, Mario Miguel DNI 17.761.058

Los docentes antes mencionados podrán notificarse en esta Institución hasta el día 9 de Mayo del corriente, sito en calle Gregorio Batisti y Libertad de nuestra localidad.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” de la ciudad de Victoria convoca para el día jueves 09 de mayo a las 10:00 hs; según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*12 hs. MEP – Computación-(especialidad Mecánica)- STF- Días: martes y viernes 7.45 a 11.45.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a instancias del Art. 143°.