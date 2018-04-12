Crespo- La Red es un programa que depende de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario cuyo principal objetivo es formar valores en prevención de adicciones a través de la parte lúdica.

La propuesta básicamente consiste en una tarde de juegos deportivos, con merienda, para promover la creación y fortalecimiento de las redes humanas en valores espirituales y afectivos.

Inició hace 6 años y trabaja con colaboración de profesionales y psicopedagogas. Está dirigido a todos los niños que tengan entre 6 y 12 años inclusive que quieran participar y compartir las tardes de los sábados de 15.00 a 17.00, en el Centro Comunitario Salustiano Minguillón, calle España.

Iniciará sus actividades este sábado 14 de abril.