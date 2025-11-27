El papa Francisco exhortó el domingo a proteger el ambiente ahora que las cuarentenas del coronavirus “han revelado una vez más la belleza de tantos lugares libres de tráfico y ruido”.

Francisco, que habló ante unos pocos centenares de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, alentó las iniciativas para cuidar el planeta que comenzaron como resultado de la pandemia. Una de ellas, que comenzó el domingo, consiste en limpiar las orillas del río Tíber en Roma.

La protección ambiental es uno de los temas centrales del pontificado de Francisco.

Días atrás, el Vaticano publicó una guía para la aplicación de “Alabado sea”, su encíclica de 2015 que culpa a los países ricos y los intereses empresarios por destruir la tierra en aras de sus propias ganancias.

Los científicos alrededor del mundo están estudiando los efectos de la cuarentena y los cierres de plantas industriales sobre la contaminación del aire y el mar, así como la vida silvestre.