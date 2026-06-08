El gobierno boliviano envió el martes un equipo sanitario a la frontera con Chile, donde decenas de camioneros bolivianos que llevan carga a los puertos chilenos están varados por sospechas de haber dado positivo a pruebas para coronavirus y no se les está permitiendo el ingreso a ese país.

El problema se agravó desde el fin de semana cuando un 90% de camioneros fueron obligados a regresar a Bolivia tras dar positivo en el puesto sanitario de Chile, pero esas pruebas no son del todo correctas, “están caducas”, aseguró el martes Marcelo Cruz, dirigente del Transporte Internacional.

Según Cruz, los camioneros que llevan carga de exportación hacia el puerto de Arica, en el norte de Chile, se toman pruebas en Bolivia, pero sanitarios chilenos vuelven a realizar exámenes de antígenos. “No es posible que, de cada 10 camioneros, nueve den positivo si están vacunados. Los hisopos nasales que aplican sanitarios chilenos están caducados”, subrayó.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, afirmó que el martes llegará a dos pasos fronterizos con Chile una brigada sanitaria para realizar pruebas a los transportistas mientras el gobierno hace gestiones con su par de Chile para superar el conflicto.

La situación se ha complicado debido al frío y las intensas nevadas en esa región del altiplano a más de 4.000 metros de altura.

Más del 75% del comercio exterior boliviano pasa por dos puertos del norte de Chile y en los últimos años los desacuerdos entre las aduanas de los dos países se han hecho recurrentes desde que Bolivia perdió en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de Holanda para obtener de Chile una salida al mar en compensación a la costa marítima que perdieron los bolivianos en una guerra con los chilenos a fines del siglo XIX.

Ambas naciones no mantienen relaciones diplomáticas y la tensión es frecuente entre ambos países. Bolivia también comparte fronteras con Brasil, Argentina, Paraguay y Perú.

Aunque no se ha confirmado la presencia de la variante ómicron, Bolivia afronta estos días un repunte de contagios que las autoridades prevén alcance un pico en las fiestas de fin de año. Un total de 19.459 personas han muerto por el virus mientras la vacunación que se realiza a mayores de cinco año está en un 58% de la población planificada, según el Ministerio de Salud.