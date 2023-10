El empresario y ex manager de modelos Pancho Dotto se encuentra internado en el centro de Vida Sana de Libertador San Martín por un cuadro de estrés.

El mediático y ex mánager de modelos -a su vez tiene en esta localidad del departamento Diamante una chacra a la que llamó “El Refugio”, emplazada en un predio de cuatro hectáreas en donde la naturaleza es la gran protagonista-; se dirigió en duros términos hacia Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier por la poca relevancia que le dieron en la serie sobre la vida de la modelo.

El también descubridor de Pampita desmintió a la prensa que su internación tuviera que ver sobre sus dichos sobre Valeria Mazza y aseguró que “se internó el mismo, donde se interna siempre”.

Dotto hizo público su enojo con Valeria Mazza y Alejandro Gravier por afirmar que se sintió destratado por la pareja en el documental “Valeria, un sueño dorado”.

“A mí me hicieron muchas cosas feas, muy desagradables. Así son, pero con todo el mundo, no es una cosa personal…Ella era una chica que no arrancaba, lloraba porque quería volverse y yo la hice quedar y la banqué, estaba convencido de que le iba a ir muy bien y todo lo voy a contar en mi propia serie”, expresó Pancho Dotto en un audio que envió al periodista Damián Rojo.

El empresario también fue muy duro en sus dichos sobre Alejandro Gravier, al afirmar que seguramente ya tiene fotos con cada uno de los candidatos presidenciales. “Él debe tener ya como de costumbre, una foto con Sergio Massa, una con Patricia Bullrich y otra con Javier Milei. Entonces cuando vos entrés a su casa va a estar la foto con el presidente”, aseguró.

“A él no le importa quién gane, le importa hacer negocios y ser amigo del presidente de turno”, resaltó en su crítica. También aseveró que “Valeria Mazza nunca hubiera llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiese estado en su camino”, concluyó.