Paralelo32 pudo saber esta semana que la directora de Salud, Nélida Amilibia, se ocupó en consultar en el hospital Salaberry, también en el Policlínico y en los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), para chequear la veracidad o falsedad de las afirmaciones periodísticas en torno a la presencia de palometas en las playas de Victoria, surgidas de una entrevista a un bañero, quien afirmó que una persona habría perdido un dedo a raíz de la mordida de una palometa. Por cierto, el supuesto episodio fue título de algunos medios provinciales.

Ante tal demanda, no solamente se desestimó cualquier hecho de estas características, sino que Amilibia verificó la inexistencia de la cantidad de 40 casos de mordeduras de palometas, que según la información se habían producido. Solamente se tiene como referencia de atención los 7 (siete) casos que dio a conocer el Salaberry en un comunicado oficial.

Se podría pensar que, tal vez, las personas que sufrieron heridas menores no concurrieron a un centro asistencial de los mencionados, lo que sin embargo no le da veracidad al hecho descripto, sino que supone que las heridas fueron muy leves y no requirieron de mayores cuidados médicos. Esta es una hipótesis, ya que es innegable que hubo ataques de estos peces en nuestra costa, aunque no tuvieron la dimensión que se les quiso dar.

El impacto inicial que tuvo este tema generó tal preocupación que podría alcanzar al evento deportivo denominado Copa Nacional de la Asociación Entrerriana de Triatlón, que se disputará en breve en nuestra ciudad, y sobre el que se está evaluando una reprogramación, según nos expresó el coordinador de Deportes Municipal, Julio Colazo. Todo dependerá de una reunión que mantendrá con algunos referentes de la AET la semana próxima.