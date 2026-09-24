Argentina cerró con dos medallas de plata su participación en las finales individuales de paleta frontón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Una de ellas quedó en manos de la crespense Melina Spahn, quien llegó hasta la definición femenina y fue subcampeona.

Las finales se disputaron en una cancha especialmente acondicionada frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, uno de los escenarios de la competencia.

Spahn llegó a la final y aseguró su lugar en Lima 2027

La entrerriana tuvo una destacada participación en el torneo y alcanzó la definición frente a la peruana Valeria Garcés, quien mantuvo una actuación regular a lo largo de la competencia.

En el partido por la medalla de oro, Garcés se impuso 2-0, con parciales de 15-8 y 15-7, y se quedó con el primer puesto.

Spahn completó el podio con la medalla de plata, pero además obtuvo un premio importante: la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Osorio también fue subcampeón

La jornada tuvo otro podio argentino en la rama masculina. Guillermo Osorio alcanzó la final después de superar una fase de grupos en la que tuvo como rival al peruano Cristopher Martínez.

El argentino, nacido en Formosa y radicado en Venado Tuerto, comenzó el torneo con un triunfo ante el venezolano Víctor Moreno. Luego cayó frente a Martínez y se recuperó con victorias sobre el chileno Renato Bolelli y el boliviano Daniel Condori, resultados que le permitieron acceder a la definición.

En la final volvió a enfrentarse con Martínez. El peruano repitió el resultado del duelo anterior y se quedó con la medalla de oro, mientras que Osorio obtuvo la plata.

El equipo argentino de pelota vasca también contó con la presencia de Flavio Algarbe, oriundo de Venado Tuerto, como entrenador de la delegación.

Una disciplina con escenario histórico

La paleta frontón, disciplina originaria de Perú, tuvo en Santa Fe 2026 su primera participación en una competencia internacional de esta magnitud fuera de territorio peruano, según la información de la competencia.

En Rosario, los partidos se disputaron en una cancha montada en la explanada del Monumento Nacional a la Bandera, que se convirtió en uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos.

De esta manera, Argentina terminó las finales individuales con dos medallas de plata: Melina Spahn fue subcampeona en la rama femenina y Guillermo Osorio terminó segundo entre los hombres. Perú obtuvo las dos medallas de oro, con Valeria Garcés y Cristopher Martínez.