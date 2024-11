Rubén Pagliotto, abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical Activa (UCR), se refirió a la reciente detención del exgobernador entrerriano Sergio Urribarri. Aunque calificó el hecho como una situación “triste e incómoda”, destacó que la justicia debe prevalecer. “Yo no me alegro nunca de que alguien pierda la libertad, pero como ciudadano y abogado soy consciente de que quien las hace las tiene que pagar, sobre todo cuando los hechos que se le enrostra a Urribarri son de gravísima magnitud”, sostuvo en una entrevista con el programa radial “Hoy y Mañana” que se emite por LT14.

Pagliotto recordó que junto a su colega Guillermo Mulet fueron los denunciantes iniciales en la causa que derivó en la condena y posterior prisión preventiva del exmandatario. “Estamos hablando de delitos de corrupción, que atentan contra el orden democrático y afectan directamente recursos públicos destinados a educación, salud, seguridad y justicia”, enfatizó el abogado.

El letrado también explicó los aspectos legales de la situación. Indicó que si bien la sentencia aún no es cosa juzgada, ya es ejecutable tras haber sido confirmada por las instancias provinciales correspondientes, incluyendo la Cámara de Casación y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. En caso de que la Corte Suprema considere que la detención fue incorrecta, señaló que “la provincia deberá indemnizarlo”, pero aseguró que no se ha cometido ninguna irregularidad procesal.

Criticó además las maniobras judiciales de la defensa de Urribarri, en particular el uso de un habeas corpus presentado por Fernando Burlando. “El habeas corpus es una herramienta sagrada para evitar detenciones ilegítimas, pero en este caso no aplica, y usarla de forma inadecuada merece el repudio técnico de la abogacía organizada”, afirmó.

Radicalismo y alianzas

En el plano político, Pagliotto hizo un llamado a la UCR para definir su rumbo y evitar depender de otras fuerzas políticas. “Lo que hoy reclama el radicalismo es una definición, no andar con cuestiones oblicuas. Debemos respetar los principios fundacionales”, expresó.

Criticó la posibilidad de que algunos sectores de la UCR consideren alianzas con La Libertad Avanza (LLA). “El radicalismo tiene que decidir si hacer oposición real o seguir siendo furgón de cola, como lo fue con el PRO. Yo no estaría ni muerto en un frente con LLA”, sentenció.

Pagliotto advirtió que una alianza con LLA podría significar una ruptura dentro de la UCR. En caso de concretarse, aseguró que no abandonaría el partido, pero buscaría integrar otro frente que respete los valores radicales.

Por último, mencionó que le gustaría ser candidato a legislador en 2025, aunque aclaró que no es su principal ambición. “Es algo que me encantaría, pero no es algo que me desvela”, concluyó.

La detención de Urribarri y las discusiones internas dentro del radicalismo reflejan la complejidad del panorama político en Entre Ríos, donde los debates sobre corrupción y alianzas electorales marcan la agenda pública.