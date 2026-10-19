Nogoyá.– La Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura” albergó un momento de profunda emotividad y memoria histórica durante la realización de la Primera Feria del Libro de Nogoyá. El evento, organizado por libreros y editores locales, no solo constituyó un espacio de difusión cultural, sino también un sentido homenaje al poeta y escritor nogoyaense Luis María Sobrón, cuyo nombre bautizó esta histórica edición inaugural.

La jornada contó con la presencia especial de su hijo, Pablo Sobrón, quien viajó especialmente junto a su esposa para reencontrarse con la tierra natal de su padre y con parte de su familia asentada en la ciudad. "Una maravilla. Me enteré hace un mes de que lo iban a honrar llevando su nombre a la feria. Me encantó la idea de viajar con mi señora y volver a las raíces, y de paso ver a algunos primos que todavía tengo acá", expresó visiblemente conmovido.

A pesar de no haber residido en Nogoyá y de registrar apenas cuatro visitas a lo largo de su vida —la última de ellas concretada hace catorce años—, Pablo rememoró con gratitud los lazos afectivos que lo unen a la localidad: "Hace catorce años había venido a ver a otros primos. Esta es la cuarta vez que vengo en mi vida. Me gustó mucho; no digo que la encontré cambiada, tiene esa hermosura colonial que tuvo siempre para mí desde chico", rememoró, evocando además anécdotas de su infancia junto a sus abuelos paternos.

El orgullo por el legado literario

Durante su estadía, el hijo del homenajeado repasó la destacada trayectoria de su padre, cuya obra trascendió las fronteras locales para alcanzar prestigio nacional e internacional. "Tres de sus once libros fueron premiados por la Sociedad Argentina de Escritores con la Faja de Honor. También recibió premios en Mar del Plata, Colombia y Europa, en España", recordó con orgullo al poner en valor la magnitud de su producción poética.

Para la familia, el reconocimiento otorgado por la comunidad de Nogoyá cobra un significado entrañable. "Eso me da tanto orgullo, porque es un honor y un reconocimiento hacia mi padre. Qué lindo, la verdad que es muy lindo", manifestó Pablo, quien no ahorró palabras de agradecimiento hacia la organización y los vecinos por las atenciones recibidas.

Con el corazón colmado de recuerdos, Pablo reafirmó su compromiso de mantener vivo este vínculo recién reencontrado: "Volvería otra vez. Y a la próxima Feria del Libro, aunque no lleve el nombre de mi padre, creo que volvería", aseguró.