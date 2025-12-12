El Autódromo de Mercedes, en el departamento de Soriano (República Oriental del Uruguay), fue escenario este fin de semana de una intensa Fecha Doble del Campeonato Uruguayo de Motovelocidad, marcada por altas temperaturas y un cronograma cargado que incluyó entrenamientos, clasificación, carrera Sprint y una final a 12 vueltas.

A pesar del calor, la actividad se desarrolló con total normalidad y reunió a corredores de distintos puntos de la región. Entre ellos, se destacaron pilotos de Buenos Aires, Rosario y Concordia (Entre Ríos), quienes aportaron nivel y competitividad a la cita del motociclismo uruguayo.

Un fin de semana decisivo para Pablo Maciel

El entrerriano Pablo Maciel, representante de Concordia, vivió una fecha doble cargada de presión y definición que finalmente lo coronó campeón de la categoría SBK PRO. Llegó a Mercedes en la segunda posición del campeonato, con una diferencia mínima respecto del líder y con la incertidumbre propia de un fin de semana donde cualquier error podía resultar determinante.

“Llegamos segundos en el campeonato, con todo muy ajustado en puntos. Al ser fecha doble, cualquier cosa podía pasar. El temor a una caída que nos dejara fuera era una posibilidad real”, relató.

El sábado, Maciel clasificó tercero y terminó ambas competencias en la segunda posición. El desempeño le permitió superar al líder del torneo y cerrar la jornada como puntero, aunque con una ventaja muy estrecha.

Domingo de definición: pole, tensión y victoria

Consciente de que nada estaba dicho, el concordiense afrontó el domingo con decisión. Logró quedarse con la pole position, un punto clave en el certamen: “Sabíamos que iba a ser decisivo. La pole también suma y nos acercaba más al objetivo”, recordó.

En la carrera Sprint finalizó nuevamente segundo, esta vez detrás del piloto Bugleone, su rival directo por el título. Así, el campeonato se definió en la carrera larga.

“Era ganar o ganar. Largamos desde el primer lugar y, después de una competencia muy peleada, pudimos mantenernos adelante y obtener este campeonato de SBK PRO”, expresó con emoción.

Con esta victoria, Maciel consiguió su segundo título en Uruguay, consolidando su trayectoria en el motociclismo de velocidad y reafirmando su presencia competitiva en los principales circuitos de la región.

Agradecimientos y proyección

El flamante campeón no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes lo acompañan carrera a carrera:

“Agradezco a todas las personas que de una forma u otra apoyan este deporte y nos dan una mano para poder seguir. Este campeonato es fruto de mucho esfuerzo y dedicación”.