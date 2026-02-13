El senador provincial Alberto Otaegui respondió a las declaraciones públicas de su par Víctor Sanzberro, quien cuestionó la intervención de la obra social provincial apoyándose en el informe del Síndico Fiscalizador, Cr. Pablo Giampaolo, correspondiente al ejercicio 2024 del entonces Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, y además acusó al vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, Ricardo García, de haber formulado una supuesta “amenaza”.

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.

“No se puede atribuir a esta gestión el resultado de todo 2024”

El legislador oficialista recordó que la intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual.

“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, remarcó.

En esa línea, subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.

“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, sostuvo.

Respuesta a las acusaciones contra García

En relación con los cuestionamientos dirigidos al vicepresidente de la OSER, Ricardo García, Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión”.

Además, recordó que los estados contables del organismo se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

Debate político en torno a la obra social

El senador oficialista advirtió que no permitirá que el desorden financiero acumulado durante 2024 “que fue precisamente lo que motivó la intervención” sea utilizado para invertir la carga de la responsabilidad.

De este modo, el debate en torno a la situación financiera de la obra social provincial suma un nuevo cruce político, con posiciones enfrentadas respecto a las causas del déficit y la legitimidad de la intervención dispuesta por el Ejecutivo.