La medida forma parte de un plan de simplificación administrativa que busca agilizar gestiones, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios. Con esta actualización, las respuestas a las solicitudes de autorización no solo se informan por email, sino que también incluyen la orden de consulta correspondiente lista para su uso.

El presidente del organismo, Mariano Gallegos, destacó la importancia de este avance: “Nos parece sumamente importante este paso. Si bien desde septiembre del año pasado este trámite ya se podía realizar a través de la aplicación, nos faltaba esta instancia clave, que es que la orden le llegue al afiliado de manera directa. Apuntamos a que el afiliado concurra a la sede solo en casos excepcionales”.

Gallegos también adelantó que se proyectan nuevas mejoras en los canales de comunicación: “El paso siguiente es la complementación de esta herramienta vía WhatsApp. Descomprimir este tipo de atención nos permite seguir mejorando otros aspectos del servicio”.

Cómo era el trámite antes

Hasta ahora, los afiliados debían iniciar la solicitud de autorización mediante la aplicación MI.OSER o de forma presencial. Luego de un plazo de hasta 72 horas, recibían la respuesta por correo electrónico. Sin embargo, en caso de aprobación, era necesario concurrir a una sede para retirar la orden en formato físico.

Cómo funciona ahora

Con la nueva modalidad, el proceso se vuelve completamente digital. Al momento de iniciar la solicitud, el afiliado debe indicar el prestador o centro de atención donde desea realizarse el estudio. Una vez autorizada la práctica, la orden se envía directamente por email, eliminando la necesidad de trasladarse.

Paso a paso

Iniciar la solicitud de autorización a través de la app MI.OSER. Cargar la documentación requerida (pedido médico y estudios complementarios). Indicar el profesional o centro donde se realizará la práctica. Confirmar la solicitud.

El sistema enviará un correo electrónico confirmando el inicio del trámite y, dentro de las 72 horas, una nueva notificación con la resolución. En caso de aprobación, el afiliado recibirá la autorización junto con las órdenes necesarias para presentarse directamente en el prestador elegido.

Con esta iniciativa, la obra social provincial refuerza su apuesta por la digitalización y la mejora continua en la atención, reduciendo trámites presenciales y optimizando recursos tanto para los afiliados como para la institución.