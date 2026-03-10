La presentación se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y fue encabezada por la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

La propuesta se desarrollará mediante un circuito especialmente organizado en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), ubicado en Oro Verde. Allí, las afiliadas podrán realizar en un mismo día los estudios anuales recomendados para la detección temprana de patologías de cuello uterino y mama.

El programa surge como respuesta a dos de las principales barreras que enfrentan muchas mujeres al momento de realizar sus controles de salud: la falta de tiempo y los costos económicos. En ese sentido, la iniciativa busca acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos.

Para optimizar la atención, el Cemener dispuso de un espacio específico con boxes equipados para completar el circuito de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y ecografías, permitiendo realizar todos los controles en una misma jornada.

Además, estas prácticas estarán eximidas del pago de coseguro, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.

El programa también incorporó un sistema de turnos a través de whatsapp, al número +54 9 343 407 9900. Asimismo, se puede obtener información sobre el funcionamiento del circuito de atención en el sitio oficial del centro: https://www.cemener.org.ar/

De la actividad participaron además el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; legisladores; la vocal de OSER, Flavia Maidana; por Cemener, la presidenta del Consejo de Administración, Jesuana Aizcorbe; la gerente general, Marianela Pacheco; y la responsable del programa, Tamara Zapata; junto a autoridades municipales y universitarias, equipos técnicos, especialistas y referentes del sector de la salud.