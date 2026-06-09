Según informó la entidad, durante este período se registraron 290.869 prestaciones más en comparación con la etapa anterior. El incremento incluyó consultas médicas, internaciones, prácticas diagnósticas y cobertura de medicamentos en distintos puntos de la provincia.

El presidente de OSER, Mariano Gallegos, sostuvo que los resultados obtenidos reflejan una mayor orientación de los recursos hacia las prestaciones de salud. "El primer año de OSER demuestra que ordenar no es recortar. Ordenar es garantizar que los recursos estén puestos donde tienen que estar: en las prestaciones, en los medicamentos, en las cirugías y en la atención de nuestros afiliados", afirmó.

Regularización de cirugías pendientes

Uno de los aspectos destacados por la obra social fue la resolución de 1.100 cirugías que se encontraban demoradas debido a la falta de provisión de prótesis.

Desde la entidad señalaron que esta situación afectaba a pacientes que aguardaban intervenciones desde hacía tiempo y que la regularización permitió dar respuesta a una demanda acumulada dentro del sistema de salud.

Más prestadores y cobertura farmacéutica

OSER informó además que amplió su red de atención mediante la incorporación de nuevos convenios con prestadores. De acuerdo con los datos difundidos, los acuerdos activos pasaron de 86 a 153, lo que permitió sumar profesionales médicos, clínicas, sanatorios, laboratorios y farmacias en diferentes localidades entrerrianas.

En materia farmacéutica, la obra social destacó la implementación de la receta electrónica como una herramienta para agilizar trámites y mejorar el acceso a medicamentos. Según indicaron, esta medida estuvo acompañada por un aumento en la cantidad de medicamentos cubiertos y una administración más eficiente de los recursos destinados al sector.

Digitalización y mejoras edilicias

Entre las acciones desarrolladas durante el primer año también se mencionan avances en la digitalización de trámites y el fortalecimiento de la plataforma Mi.OSER, destinada a facilitar las gestiones de los afiliados.

Asimismo, se inauguró una nueva oficina y se llevaron adelante trabajos de refacción en 15 sedes distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Más recursos destinados a prestaciones

De acuerdo con la información difundida por la obra social, la reorganización administrativa permitió incrementar la participación de las prestaciones dentro del presupuesto general.

Mientras que en 2024 el 77 por ciento del gasto se destinaba a prestaciones de salud, durante 2025 ese porcentaje alcanzó el 88 por ciento, según los datos presentados por la entidad.

El balance fue dado a conocer al cumplirse el primer aniversario de funcionamiento de OSER, organismo que reemplazó al anterior sistema de cobertura provincial y que actualmente brinda servicios de salud a miles de afiliados en Entre Ríos.