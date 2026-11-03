La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informó que los débitos aplicados a determinadas facturaciones de honorarios médicos presentadas por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) responden a inconsistencias detectadas durante los controles de auditoría.

A través de un comunicado, la obra social sostuvo que las observaciones no constituyen descuentos arbitrarios y detalló que detectó errores en las presentaciones correspondientes a dos períodos consecutivos.

Entre las irregularidades señaladas mencionó códigos de prácticas que no existen en el nomenclador utilizado, prestaciones sin los registros correspondientes, presentaciones fuera de término y posibles duplicaciones de una misma intervención quirúrgica.

Según OSER, estas observaciones fueron comunicadas oportunamente a Femer para que puedan ser regularizadas.

La institución también reconoció que pueden existir diferencias de interpretación o errores en los procesos de auditoría, y aseguró que son corregidos cuando corresponde. Sin embargo, consideró que no resulta adecuado presentar como injustificados los débitos vinculados con prestaciones incorrectamente facturadas.

En ese sentido, cuestionó que las diferencias administrativas entre ambas instituciones terminen trasladándose a los afiliados.

Puede interesarte

Qué prestaciones están alcanzadas por la medida de Femer

OSER aclaró que las internaciones y las cirugías de sus afiliados no están suspendidas.

De acuerdo con la obra social, la medida anunciada por Femer alcanza exclusivamente a las consultas médicas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación.

En cambio, los médicos que trabajan de manera individual o integran otras asociaciones continúan prestando servicios con normalidad.

Continúa la conciliación entre las instituciones

La obra social informó que sus equipos técnicos y los de Femer mantienen un proceso de conciliación para resolver las diferencias durante esta semana.

OSER ratificó su disposición al diálogo, aunque remarcó que tiene la responsabilidad de controlar el uso de los recursos destinados a la atención sanitaria de sus afiliados.

“Auditar no es dejar de pagar. Es verificar qué corresponde pagar, corregir los errores y garantizar que los recursos de la Obra Social se destinen efectivamente a la atención de sus afiliados”, expresó la institución.