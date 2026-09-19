La Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) confirmó que el Observatorio de Oro Verde formará parte de la Noche Internacional de Observación de la Luna. El evento, que se desarrolla a nivel mundial, tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2026 y propone un acercamiento directo al satélite natural de la Tierra.

La jornada comenzará a las 20:00 y contará con el acompañamiento de integrantes de la institución. La propuesta incluye una breve charla informativa sobre la Luna, seguida de un circuito de observación guiada mediante distintos instrumentos. Durante la actividad, los asistentes podrán identificar cráteres, mares lunares, relieves y sombras, con el objetivo de comprender los fenómenos observados a través de los telescopios.

Desde la organización informaron que el valor de la entrada es de 6.000 pesos por persona, mientras que los menores de cinco años ingresarán sin cargo. Los tickets se adquirirán únicamente en la puerta y en efectivo, ya que no se habilitará la venta anticipada. Se recomienda a los interesados llegar entre 10 y 15 minutos antes del inicio.

La realización del evento está sujeta a las condiciones meteorológicas. En caso de cielo nublado, la actividad podría suspenderse. Por este motivo, la Asociación Entrerriana de Astronomía sugiere consultar sus redes sociales oficiales antes de dirigirse al observatorio.