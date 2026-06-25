La localidad de Oro Verde ya se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Regional del Locro, un evento que este año celebra su décimo aniversario y que volverá a reunir a vecinos y visitantes de toda la región en una jornada donde la gastronomía, la música y las tradiciones serán las grandes protagonistas.

La presentación oficial se realizó este jueves en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná, con la participación del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; el intendente de Oro Verde, César Clement; y la responsable del Área de Cultura local, Soledad Sauthier.

Durante el lanzamiento, Stoppello destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la cultura entrerriana.

"Estamos muy contentos de recibir al municipio de Oro Verde para invitar a toda la región a participar de esta gran fiesta popular, que además se convierte en un espacio de encuentro entre los artistas entrerrianos y el público", expresó.

Por su parte, el intendente Clement resaltó el fuerte compromiso de las instituciones de la localidad con la organización del evento.

"Toda la comunidad quiere ser parte de esta fiesta. Participarán los Bomberos Voluntarios, las escuelas, agrupaciones tradicionalistas y distintas instituciones civiles. Es una celebración construida por todo el pueblo de Oro Verde", afirmó.

Como anticipo del clima festivo, el grupo Sembrando Chamamé ofreció una presentación musical que permitió conocer parte del repertorio artístico previsto para la jornada.

Música, locro y propuestas para toda la familia

La Fiesta Regional del Locro se desarrollará el sábado 5 de julio, entre las 12 y las 17.30, en el predio multieventos ubicado en la intersección de las calles Los Sauces y Los Tordos. La entrada será libre y gratuita.

Pensando en el inicio de las vacaciones de invierno, la programación incluirá actividades para todas las edades. Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil de Justi Justina, mientras que sobre el escenario actuarán Los Príncipes, Sembrando Chamamé, María Luz Erazun, Los Riedel y Maravillas Alemanas. También participará el Taller de Folclore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, que ofrecerá una presentación de danzas tradicionales.

Como cada año, las instituciones de la localidad estarán a cargo de la propuesta gastronómica. Los visitantes podrán degustar distintas recetas de locro, además de comidas típicas y otras alternativas, incluyendo opciones aptas para personas celíacas.

Más allá de su valor cultural y gastronómico, la fiesta representa una importante fuente de ingresos para cooperadoras escolares, clubes, asociaciones y otras entidades locales, que destinan lo recaudado al sostenimiento de sus actividades durante el año.

La jornada también contará con un paseo de emprendedores y feriantes, y desde la organización invitan a quienes asistan a llevar reposeras, mesas plegables y el mate para compartir una tarde al aire libre en familia o con amigos, celebrando una de las tradiciones culinarias más representativas de la identidad argentina.