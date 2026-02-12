La localidad de Oro Verde celebrará este sábado 14 de febrero la edición 2026 de Oro Verde Canta y Baila, un encuentro cultural y recreativo que comenzará a las 21 en el Predio Multieventos, ubicado en la intersección de Los Tordos y Los Sauces.

La propuesta reunirá a artistas musicales, ballets y agrupaciones locales, además de emprendedores y organizaciones de la comunidad que ofrecerán servicios gastronómicos y espacios de feria con productos artesanales y propuestas comerciales vinculadas a la producción local.

Una grilla con ritmo y tradición

El espectáculo central estará encabezado por Marcos Castelló junto a Los Lirios, referentes de la cumbia santafesina que prometen ponerle ritmo a la noche.

También subirán al escenario Tolato Trío y Los Majestuosos del Chamamé, mientras que la programación se completará con la actuación de Azul Saita, el Ballet Emovere y los ganadores del Certamen de Baile que forma parte de la celebración. A su vez, las Bastoneras Guardia del Paraná aportarán una propuesta coreográfica dentro del desarrollo del evento.

Gastronomía y feria de emprendedores

El encuentro contará con un espacio especialmente destinado a la gastronomía, donde instituciones de la localidad estarán a cargo de la elaboración y venta de comidas típicas y minutas. La iniciativa busca fortalecer la participación de organizaciones sociales, permitiéndoles generar recursos a través de la actividad durante la jornada.

Además, el predio dispondrá de stands de emprendedores y feriantes, donde se exhibirán productos artesanales y propuestas comerciales de origen local.

Entradas y modalidades de acceso

La organización estableció distintas modalidades de ingreso:

Residentes de Oro Verde : Anticipadas: $3.000 (en el Complejo de Piletas Municipal, de 13 a 19, presentando DNI con domicilio en la localidad). En puerta: $8.000.

: Público general (no residentes) : Anticipadas: $5.000 (a través del sitio tickets.oroverde.gob.ar). En puerta: $10.000.

:

Los medios de pago habilitados serán efectivo, tarjetas de débito y sistemas de pago con código QR.

En cuanto a beneficios especiales: