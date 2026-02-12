Verano en Entre Ríos
Oro Verde Canta y Baila 2026: música, danza y gastronomía en una noche a cielo abierto
La localidad de Oro Verde celebrará este sábado 14 de febrero la edición 2026 de Oro Verde Canta y Baila, un encuentro cultural y recreativo que comenzará a las 21 en el Predio Multieventos, ubicado en la intersección de Los Tordos y Los Sauces.
La propuesta reunirá a artistas musicales, ballets y agrupaciones locales, además de emprendedores y organizaciones de la comunidad que ofrecerán servicios gastronómicos y espacios de feria con productos artesanales y propuestas comerciales vinculadas a la producción local.
Una grilla con ritmo y tradición
El espectáculo central estará encabezado por Marcos Castelló junto a Los Lirios, referentes de la cumbia santafesina que prometen ponerle ritmo a la noche.
También subirán al escenario Tolato Trío y Los Majestuosos del Chamamé, mientras que la programación se completará con la actuación de Azul Saita, el Ballet Emovere y los ganadores del Certamen de Baile que forma parte de la celebración. A su vez, las Bastoneras Guardia del Paraná aportarán una propuesta coreográfica dentro del desarrollo del evento.
Gastronomía y feria de emprendedores
El encuentro contará con un espacio especialmente destinado a la gastronomía, donde instituciones de la localidad estarán a cargo de la elaboración y venta de comidas típicas y minutas. La iniciativa busca fortalecer la participación de organizaciones sociales, permitiéndoles generar recursos a través de la actividad durante la jornada.
Además, el predio dispondrá de stands de emprendedores y feriantes, donde se exhibirán productos artesanales y propuestas comerciales de origen local.
Entradas y modalidades de acceso
La organización estableció distintas modalidades de ingreso:
- Residentes de Oro Verde:
- Anticipadas: $3.000 (en el Complejo de Piletas Municipal, de 13 a 19, presentando DNI con domicilio en la localidad).
- En puerta: $8.000.
- Público general (no residentes):
- Anticipadas: $5.000 (a través del sitio tickets.oroverde.gob.ar).
- En puerta: $10.000.
Los medios de pago habilitados serán efectivo, tarjetas de débito y sistemas de pago con código QR.
En cuanto a beneficios especiales:
- Jubilados no residentes: $5.000 (solo en puerta).
- Jubilados o pensionados residentes: ingreso gratuito.
- Personas con discapacidad: acceso sin costo con certificado y un acompañante.
- Menores de 12 años: entrada gratuita para residentes y no residentes.