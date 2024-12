Nogoyá.- La pandemia y los tiempos de organización obligaron a que la última comparsa campeona se alejara de las presentaciones oficiales del carnaval de nuestra ciudad.

En la edición 2022, en las últimas noches parte de los integrantes de Río Samba volvieron a tomar las plumas, los casquetes y estandartes e hicieron una presentación anticipando lo que sería su próxima presentación en el presente año.

Con más integrantes, fusiones con otras expresiones y una temática basada en el amor, Río Samba regresa al carnaval con un solo objetivo “pasarla bien, divertirnos y a divertir a la gente”.

Antonella Gaitán, una de las fundadoras de la comparsa quien confesó a Paralelo 32 que han transitado un año de trabajo, pero con mucho entusiasmo, siempre apostando al carnaval desde el día que nació la formación.

“Río Samba nació en un grupo de amigos justamente pensando en que el carnaval nos gustaba a todos como fiesta popular y que por ahí la veíamos algo triste, sumado a que la gente por los altos costos que implica sacar un trabajo artístico se iba alejando, porque no se alcanza a dimensionar desde el público ese esfuerzo; veíamos eso con tristeza” comenzó narrando el origen de la comparsa.

“Si bien hubo gente que sostuvo el carnaval, creíamos que teníamos que ponerle algo más y por eso surgió Rio Samba. Hoy, a cinco años de haber salido por primera vez, nos llena de orgullo participar del carnaval con seis comparsas más. Para nosotros ese es nuestro orgullo y nuestra meta, por todo esto y un montón de cosas más es que decidimos que nuestro lema este año sea “Orgullosamente Río Samba”.

Antonella cuenta que para esta edición se propuso desde el municipio un nuevo reglamento y algunas exigencias que han costado mucho cumplir, “ya que siempre nos avocamos a las bailarinas y a la puesta en escena, pero en esta ocasión la comparsa tiene que tener una batucada, una carroza, una embajadora, una pareja de baile, la candidata a reina y una banda. Eso nos tuve a maltraer durante todo el año, porque no era nuestro fuerte y tampoco éramos tantos integrantes para derogar tiempo y dedicación” reconoció.

Respecto a la temática, Gaitán narra que la elaboraron con mucho respeto, por eso es que fusionamos Rio Samba con otras expresiones, sumamos batucada y elegimos a Marcel Bordón como nuestra embajadora que además se integra con una carroza. “Eso también ha sido como una prueba, pero hemos aprendido mucho” agregó.

“Orgullosamente” es una temática que consideramos muy valerosa, venimos de años y hechos históricos para la humanidad, como por ejemplo la pandemia, nos enseñaron mucho y nos hicieron pensar. En eso lo único que nos sostuvo fue el amor, por eso quisimos representar eso, con la temática del amor en todas sus formas, con la bandera del movimiento LGBTQ+, porque consideramos que el ser tiene que amar libre, desde la total libertad pudiendo expresar lo que siente sin restricciones ni miedos, sin hacerse mal ni hacer mal” explica Antonella y agrega: “por eso decidimos levantar esa bandera con los riesgos que conlleva, porque queremos dejar un mensaje a nuestros hijos de que necesitamos una sociedad libre de prejuicios, libre de temores y libre de juzgamientos hacia el otro, porque cada uno va construyéndose y va eligiendo lo que quiere hacer de su vida, siempre respetando al otro.

Hoy levantamos la bandera del amor y el amor implica eso, poder amar, elegir, amarse a uno mismo y amar lo que uno quiere. Levantamos el amor en todo sentido, en el amor de amigos, el amor de padres, el amor hacia los animales”.

Por último Gaitán confirmó que en la formación 2023 de Río Samba serán 53 bailarines, 19 integrantes en la batucada y unas 10 personas en la banda musical, “somos un número importante, más algún invitado que ya confirmó que se va a sumar, si bien van fuera de competencia, los ofrecemos como un condimento especial de brillo para las noches de carnaval”.

A pesar de la alegría del regreso, Río Samba no deja de considerar al 2022 y lo que va de 2023 como un tiempo complicado, ya que les costó volver a la rutina del carnaval, “hemos trabajado mucho porque los costos se elevaron muchísimo, las cosas valen cinco veces más. Por eso trabajamos en cantinas de eventos, hicimos feria de artesanos, venta de tortas fritas, todo a pulmón. Si bien contábamos con material comprado, siempre surgen nuevos colores, nuevas propuestas, además de los gastos que implica el alquiler de una casa para confeccionar las prendas y de un sector de la Sociedad Argentina para ensayos y utilizarlo como punto de encuentro en cada noche de presentación”. Al ser consultado sobre las presentaciones en otras ciudades de la región, Antonella Gaitán contó que han sido convocados por los carnavales de Aranguren, Ramírez, Crespo, Galarza y Ceres, pero han decidido no salir en otro lugar por una cuestión de organización, “somos muchos y es complicado mostrar nuestro show completo. Agradecemos mucho que se nos tenga en cuenta, pero no está en nuestras intenciones salir de Nogoyá por el momento” explicó.