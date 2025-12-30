La ciudad de Concepción del Uruguay se vistió de orgullo tras la destacada participación de cuatro jóvenes deportistas locales en el Campeonato Panamericano de la Federación Mundial de Kickboxing (WKF), realizado en noviembre pasado en Bucaramanga, Colombia. Antonio Abrigo, Julián Sosa, Amadeo Blatter e Iván Johnston representaron a la Argentina y lograron sobresalientes resultados, ubicándose entre los primeros puestos y obteniendo importantes medallas en distintas modalidades de la disciplina.

En reconocimiento a su desempeño, el intendente José Lauritto recibió a los atletas en el municipio y les otorgó un aporte económico destinado a cubrir parte de los costos que implica la participación en competencias internacionales, como traslados, inscripción y alimentación. El apoyo municipal resultó fundamental para los jóvenes, quienes deben afrontar importantes gastos para competir en el exterior. La actuación en el certamen continental coronó un año de crecimiento y consolidación del equipo.

Durante el encuentro, Iván Johnston expresó las dificultades que enfrentan para solventar este tipo de torneos y agradeció el acompañamiento del municipio. “Este año tomé la decisión de dejar un tiempo de estudiar la carrera de Nutrición para empezar a trabajar y poder pagar la competencia, por eso es un aporte muy importante el que nos otorga el intendente. Es un apoyo de toda la ciudad y estamos muy agradecidos”, señaló.

Por su parte, Julián Sosa, quien compitió en la categoría hasta 75 kilos y obtuvo dos medallas de plata y una de oro, destacó el rol del deporte en su vida cotidiana. “El deporte fue fundamental para mantener una rutina, controlar el peso y las comidas, tener constancia con el entrenamiento, y sostener valores y comportamientos fuera del ring también”, afirmó, remarcando la importancia de la disciplina, el autocontrol y la confianza personal.

Amadeo Blatter, en tanto, participó por primera vez en un torneo internacional y consiguió una medalla de oro en Full Contact, dos medallas de plata en Kick Light y Light Contact, además de un tercer puesto en Low Kick. “Fui con las expectativas de ganar todo, me tocaron rivales muy fuertes y eso está bueno porque me impulsa a superarme”, expresó.

Antonio Abrigo, con mayor experiencia internacional —seis convocatorias y tres competencias fuera del país—, continúa con el objetivo de dar el salto al profesionalismo. En el Panamericano se consagró campeón en Kick Light y Light Contact, fue subcampeón en Low Kick y obtuvo el tercer puesto en Full Contact. “Quiero seguir sumando peleas”, afirmó. Además, destacó el crecimiento del kickboxing en el país y subrayó que se trata de un deporte que promueve valores y formación integral, combinando el karate japonés y el boxeo occidental, lejos de la violencia gratuita.

Como broche de oro, los cuatro deportistas lograron su clasificación al Campeonato Mundial, que se disputará en Cartagena, Colombia. Con la mirada puesta en 2026, los jóvenes continúan entrenando con el objetivo de seguir representando a Concepción del Uruguay en lo más alto del deporte internacional.

Del encuentro con los deportistas participaron también la diputada nacional Marianela Marclay, el senador provincial Martín Oliva, el diputado provincial Yari Seyler, el concejal Juan Martín Garay, el jefe de Gabinete Ezequiel Valdunciel, el secretario de Cultura, Turismo y Deportes Sergio Richard y el secretario de Gobierno Oscar Noir.