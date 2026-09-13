Una herramienta de inteligencia artificial desarrollada en Argentina fue reconocida a nivel internacional por su potencial para anticiparse a uno de los principales desafíos del envejecimiento: la pérdida de autonomía en las personas mayores.

Se trata de AVIA (Algoritmo de Validación de Independencia y Autonomía), un desarrollo de la Fundación Cuidados de Salud, que recibió el reconocimiento WSIS Prizes 2026 Champion en la categoría E-health, otorgado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas.

La distinción fue entregada durante el WSIS Forum 2026, realizado en Ginebra, y reconoce la contribución del proyecto a los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Una IA que busca detectar el riesgo antes del deterioro

El objetivo de AVIA es cambiar el momento en que se detectan determinadas situaciones vinculadas al envejecimiento.

Según explica Fernando Gril, director del proyecto, los sistemas de salud muchas veces intervienen cuando el deterioro ya se produjo: después de una caída, una internación, una pérdida de movilidad o cuando la persona comienza a necesitar asistencia para realizar actividades cotidianas.

“Con AVIA queremos intervenir antes. A partir de variables de salud, funcionales y sociales, nuestro algoritmo utiliza machine learning para estimar anticipadamente el riesgo de fragilidad y pérdida de autonomía en personas mayores”, explica Gril.

La herramienta busca identificar a quienes presentan mayor riesgo antes de que pierdan su independencia, para que puedan considerarse estrategias preventivas.

Cómo funciona AVIA y qué puede anticipar

El algoritmo fue desarrollado utilizando más de 20 años de datos longitudinales sobre envejecimiento y permite estimar el riesgo de fragilidad con un horizonte de hasta cuatro años.

En las evaluaciones realizadas, AVIA alcanzó una sensibilidad cercana al 75% para identificar personas en riesgo.

La herramienta utiliza variables relacionadas con aspectos de salud, funcionales y sociales para reconocer patrones asociados con una eventual pérdida de autonomía.

Su finalidad no es reemplazar el trabajo de los profesionales, sino aportar información que pueda ayudar a detectar situaciones de riesgo con mayor anticipación.

“La inteligencia artificial no toma la decisión por el profesional. Puede ayudarnos a identificar patrones en los datos y a detectar antes situaciones que hoy muchas veces descubrimos demasiado tarde”, señala Gril.

Del laboratorio a un hospital de Buenos Aires

AVIA surgió a partir de una de las líneas de investigación de la Fundación Cuidados de Salud, enfocada en analizar de qué manera la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la calidad de vida y preservar la autonomía de las personas mayores.

El desarrollo tuvo posteriormente una etapa importante en LABIC, en la Universidade da Coruña, España, donde se incorporó el trabajo interdisciplinario y la cooperación internacional.

Luego, de regreso en Argentina, la Fundación continuó con el desarrollo de la herramienta y realizó una experiencia piloto en el Hospital General de Agudos J. M. Piñero de la Ciudad de Buenos Aires, acercando el algoritmo a un contexto real de atención sanitaria.

Inteligencia artificial en salud: los límites también importan

El reconocimiento internacional llega en un momento en que el uso de inteligencia artificial en salud genera un debate que va más allá de las posibilidades tecnológicas.

Entre las cuestiones que aparecen en discusión están la calidad de los datos, los posibles sesgos de los algoritmos, la privacidad y la capacidad de explicar cómo se llega a una determinada predicción.

Para el equipo de AVIA, la discusión no debería centrarse solamente en cuánto puede hacer una inteligencia artificial, sino en qué problemas se busca resolver y bajo qué condiciones se utiliza.

“La discusión no debería reducirse a si la inteligencia artificial es buena o mala. La pregunta es qué decisiones queremos ayudar a tomar con ella, con qué evidencia y manteniendo siempre a las personas en el centro”, sostiene Gril.

La herramienta no reemplaza al médico

Uno de los puntos que destaca el proyecto es que AVIA no pretende realizar diagnósticos ni tomar decisiones terapéuticas de manera autónoma.

Su función es utilizar inteligencia artificial predictiva para reconocer patrones asociados con fragilidad y pérdida de autonomía y aportar esa información como apoyo a las estrategias preventivas.

El enfoque busca mantener al profesional de la salud como responsable de la evaluación y de las decisiones correspondientes.

Atención primaria y cuidados domiciliarios, entre sus posibles usos

El proyecto fue pensado para poder incorporarse progresivamente a diferentes ámbitos de atención, entre ellos atención primaria, telemedicina, cuidados domiciliarios y programas de envejecimiento saludable.

La posibilidad de identificar distintos niveles de riesgo permitiría orientar acciones preventivas antes de que se produzca una pérdida significativa de autonomía.

“El verdadero potencial de la inteligencia artificial en salud no está solamente en automatizar lo que ya hacemos. Está también en permitirnos ver antes lo que hoy vemos demasiado tarde”, afirma Gril.

El desafío de envejecer con autonomía

El desarrollo adquiere relevancia en un contexto de creciente interés por el envejecimiento saludable.

Para la Fundación Cuidados de Salud, el desafío no consiste únicamente en extender la expectativa de vida, sino también en conseguir que las personas puedan conservar durante más tiempo su independencia y calidad de vida.

“Si conseguimos utilizar los datos y la inteligencia artificial para extender no solamente los años de vida, sino también los años de autonomía, estamos frente a una aplicación tecnológica con un enorme impacto social”, agrega Gril.

Un premio de la ONU para un desarrollo argentino

El reconocimiento a AVIA fue recibido en Ginebra con la colaboración de la Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales.

Tras la distinción, la Fundación Cuidados de Salud trabaja en una nueva etapa que contempla ampliar la validación de la herramienta en diferentes poblaciones, desarrollar nuevas experiencias de implementación y establecer alianzas con instituciones sanitarias, académicas y organismos públicos.

El proyecto representa así una de las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en salud: utilizar grandes volúmenes de información no solo para responder preguntas sobre el presente, sino para identificar riesgos con anticipación y favorecer intervenciones preventivas.

AVIA puede probarse online

La herramienta se encuentra disponible públicamente para conocer su funcionamiento y realizar una evaluación.

Más información y acceso a AVIA: avia.cuidadosdesalud.org.ar