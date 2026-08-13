La Parroquia San José de Crespo invita a la comunidad a participar de una jornada de fe y encuentro en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, bajo el lema “Con María, caminamos en esperanza”.

La actividad central está prevista para el 11 de noviembre, cuando los fieles de Crespo y la zona viajarán hasta el santuario nacional para compartir un momento de oración y encuentro comunitario.

La propuesta invita a los participantes a llevar sus intenciones, pedidos y oraciones y ponerlos simbólicamente a los pies de la Virgen de Luján.

Una jornada de fe y encuentro

Desde la organización parroquial destacaron el carácter comunitario de la iniciativa, que busca reunir a los fieles en torno a la devoción mariana y generar un espacio para compartir la fe.

La jornada se desarrollará en el marco de una convocatoria que contará, según lo informado por la parroquia, con la presencia del Papa León XIV.

“Unidos como comunidad, pongamos nuestros pasos, intenciones y oraciones a los pies de la Virgen”, es la consigna propuesta para quienes participen de la peregrinación.

Cómo participar de la peregrinación desde Crespo

La parroquia informó los principales datos para quienes quieran sumarse a la delegación:

Fecha: 11 de noviembre.

11 de noviembre. Destino: Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Basílica de Nuestra Señora de Luján. Valor del pasaje: $95.000 por persona.

$95.000 por persona. Inscripción y reservas: Secretaría Parroquial.

Información y reservas

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse con la Secretaría Parroquial para realizar la reserva o consultar los detalles del viaje.

Teléfono: 4951226

WhatsApp: 343 623 1941