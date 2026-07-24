Familiares y amigos de Gabriel Carrasco pusieron en marcha una nueva campaña solidaria destinada a recaudar fondos para acompañarlo en su tratamiento y afrontar los gastos que demanda su recuperación.

En esta oportunidad, la propuesta consiste en una venta de Tortas Rusas Nº 26, cuya entrega se realizará el sábado 1 de agosto, desde las 10:00, en la panificadora Juenmar, ubicada en Tucumán 838.

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Cada unidad tiene un valor de 6.000 pesos, y quienes deseen colaborar podrán realizar sus pedidos con anticipación a través de WhatsApp.

Los contactos habilitados para las reservas son:

Johanna: 343 506-1402

343 506-1402 Maricel: 343 504-1951

Según informó la familia, todo lo recaudado será destinado a colaborar con Hernán Gabriel Carrasco, conocido en redes sociales como @gabycarrasco92.mp, para afrontar los gastos vinculados a su tratamiento y otras necesidades.

Desde la organización destacaron que cada compra representa una ayuda importante y agradecieron el permanente acompañamiento que la comunidad viene brindando en las distintas iniciativas solidarias realizadas en beneficio de Gabriel.

Quienes puedan colaborar, además de adquirir una torta, también pueden difundir la campaña para que llegue a más personas y así fortalecer esta cadena de solidaridad.