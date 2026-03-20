La iniciativa es impulsada por Luciano Kerbs, quien junto a un grupo de colaboradores organizó en pocos días una actividad abierta a toda la comunidad. El evento tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo en el Parque del Lago, específicamente en la dársena de acceso sobre calle Raúl Alfonsín.

La propuesta consistirá en una muestra de autos clásicos y antiguos, con la participación de alrededor de 25 vehículos provenientes tanto de Crespo como de localidades vecinas. La actividad busca convocar a vecinos y visitantes en un espacio habitual de encuentro para, además de disfrutar de la exposición, sumarse a una causa solidaria.

“Esto surgió en pocos días, a partir de una iniciativa personal. Tengo muchos conocidos que poseen autos clásicos y no queríamos dejar pasar la oportunidad de colaborar”, explicó Kerbs durante la entrevista. Según indicó, tras dialogar con la familia de Sarita, comenzaron a organizar rápidamente la jornada.

Quienes asistan podrán colaborar mediante urnas con dinero en efectivo o a través de transferencias, ya que también se dispondrán alias habilitados para donaciones. Además, habrá una mesa dulce para acompañar la tarde y sumar otra alternativa solidaria.

Kerbs destacó el acompañamiento de la comunidad y el valor de este tipo de iniciativas: “La gente saca lo mejor cuando ocurren estas cosas. Hay muchos que quieren ayudar y esta es una buena oportunidad para hacerlo”.

El organizador también subrayó el rol del Parque del Lago como punto estratégico y de gran concurrencia durante los fines de semana, lo que permite ampliar el alcance de la convocatoria.

La jornada no solo tendrá un fin solidario, sino también un componente cultural y social, ya que los asistentes podrán conocer de cerca los vehículos, dialogar con sus propietarios y descubrir las historias que hay detrás de cada uno.

Finalmente, Kerbs remarcó que la actividad busca ser un aporte concreto para Sarita y su familia, en un contexto donde distintas acciones solidarias vienen desarrollándose en la ciudad con el mismo objetivo.

La invitación es abierta a toda la comunidad, con el propósito de compartir una tarde distinta y colaborar con una causa que moviliza a Crespo.